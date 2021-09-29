Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду 29 сентября вышел на поле в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Этот матч стал 178-м для Роналду в рамках этого турнира. Он стал единоличным рекордсменом Лиги чемпионов, обогнав по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса, сообщает Marca

Чемпионат Италии Бонуччи рассказал, почему у Роналду не получилось в «Ювентусе» 8 ЧАСОВ НАЗАД

Матч с «Вильярреалом» стал 54-м для португальца за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Роналду забил 135 мячей в ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФА Месси vs Роналду в 2021-м. Кто круче после смены клубов? 11 ЧАСОВ НАЗАД