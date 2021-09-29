Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду 29 сентября вышел на поле в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Этот матч стал 178-м для Роналду в рамках этого турнира. Он стал единоличным рекордсменом Лиги чемпионов, обогнав по этому показателю бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса, сообщает Marca.
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- Матч с «Вильярреалом» стал 54-м для португальца за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
- Роналду забил 135 мячей в ЛЧ.
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