«Ювентус» обыграл «Челси» (1:0) в домашнем матче Лиги чемпионов.

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Первый тайм начался с давления «Челси». Лондонцы много владели мячом, зарабатывали стандарты, но почти не создавали остроты у ворот Шченсного. «Ювентус» качественно оборонялся и временами улетал в опасные контратаки. Особенно полезно действовал Федерико Кьеза, который самостоятельно организовал несколько быстрых выпадов «Ювентуса». Атаки «старой синьоры», как и тотальное владение мячом «Челси», не приносили результат и большого количества опасных моментов.

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Второй тайм начался с быстрого гола «Ювентуса»: Кьеза проткнул Менди с передачи Бернардески всего спустя 10 секунд после перерыва. «Челси» сразу после пропущенного перешел к мощному давлению и вжал соперника в штрафную. «Ювентус» отвечал редкими контратаками, в которых иногда создавал опасные моменты. Лондонцы так и не вскрыли соперника и проиграли. Туринцы благодаря минимальной победе возглавили группу H.

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Следующий матч 20-го октября «Ювентус» проведет с «Зенитом».

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