Лиссабонская «Бенфика» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила «Барселону» (3:0) и вышла на второе место в группе E.

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«Бенфика» открыла счет уже на 3-й минуте. Нуньез прорвался в штрафную Тер-Штегена после заброса от Вайгля, раскачал Эрика Гарсию и пробил в ближний угол ворот.

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«Барселона» могла ответить лиссабонцам уже в 1-м тайме. На 10-й минуте Френки де Йонг, оказавшись перед воротами «Бенфики», не рискнул ударить и отпасовал Де Йонгу. Удар форварда заблокировали защитники «Бенфики». На отскоке был готов добивать Педри, но хавбек промазал из выгодного положения.

Уже в первой половине матча мы увидели две замены от команд. В середине тайма главный тренер каталонцев Роналд Куман заменил защитника Жерара Пике, получившего на 8-й минуте желтую карточку. Вместо него на поле появился 17-летний хавбек Пабло Гави. На 45-й минуте рокировку провел Жорже Жезуш, заменивший Валентино Лазаро на Жилберто Жуниора. Австриец получил повреждение и не смог продолжить игру.

Второй тайм мог начаться со второго гола Нуньеза. Тер-Штеген выбежал из штрафной в надежде перехватить мяч, но уругваец оказался быстрее – уругваец переиграл вратаря и ему оставалось только забить в пустые с 30-ти метров. Не получилось – мяч угодил в штангу. А через несколько минут Люк де Йонг не сумел внести мяч в ворота с метра, попав в штангу.

На 69-й минуте Рафа Силва забил второй мяч. Тер-Штеген не сумел зафиксировать мяч после удара Жоау Мариу, и капитан «Бенфики» вторым темпом запихнул мяч в сетку ворот.

На 79-й Нуньез оформил дубль после реализованного пенальти, который «Бенфика» заработала после игры рукой Сержиньо Деста в своей штрафной.

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