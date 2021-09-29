«Зенит» – «Мальмё» – 4:0

Голы: Клаудиньо 9’, Кузяев 49’, Сутормин 80’, Вендел 90+4’

Что нужно знать: «Зенит» начал матч с запредельной интенсивностью прессинга и быстро конвертировал давление в гол. Клаудиньо открылся под прострел Дугласа Сантоса и забил первый мяч санкт-петербуржского клуба в ЛЧ-2021/22. После этого инициатива почти сразу перешла к гостям. «Мальмё» создал гору полуопасных моментов в первой половине, но забить не смог.

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Второй тайм «Зенит» начал не менее оглушительно, чем первый, и прибил интригу голом Далера Кузяева на 49-й минуте. Еще через четыре минуты Ахмедходжич схватил красную карточку за фол последней надежды и окончательно облегчил «Зениту» конец матча.

Что нужно увидеть: сочный выстрел Алексея Сутормина.

Цифра матча: 2019. «Зенит» выиграл матч в Лиге чемпионов впервые с ноября 2019 года.

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«Аталанта» – «Янг Бойз» – 1:0

Гол: Пессина 68’

Что нужно знать: итальянцы уже на 11-й минуте потеряли из-за травмы одного из опаснейших игроков Евро-2020 Робина Госенса. На смену немцу выскочил не менее бистовский Йоаким Меле, а «Аталанта» почти сразу забила, но Феликс Брых отменил автогол Сандро Лаупера из-за офсайда в начальной фазе атаки. Давление итальянцев продолжалось до конца тайма, а затем продолжилось во второй половине. Результат логичен: «Аталанта» добилась гола – его автором стал Маттео Пессина.

Что нужно увидеть: национальности авторов голов «Аталанты» в ЛЧ.

Цифра матча: 1. Маттео Пессина забил первый итальянский гол «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Бенфика» – «Барселона» – 3:0

Голы: Нуньес 3’, 79’ (П), Силва 69’

Что нужно знать: «Барселона» начала реализовывать худший сценарий движения по турниру. И если 0:3 от «Баварии» можно было ожидать, то аналогичный влет «Бенфике» ставит шансы каталонцев на выход из группы под огромное сомнение. Каталонцы играли лучше португальцев лишь 30% времени (в начале второго тайма) и заслуженно получили 3 банки. Роналду Куману пора паковать вещи.

Что нужно увидеть: «Барселона» сыграла матч в комплекте прошлого сезона. Формы этого года не были достаточно контрастны с домашними майками «Бенфики».

«Барселона» – «Бенфика» Фото: Getty Images

Цифры матча: 3. «Барселона» уступила в двух стартовых матчах еврокубковой кампании в третий раз в истории. В последний раз это случилось в сезоне-1972/73.

0. В двух стартовых турах «Барселона» ни разу не пробила в створ ворот соперника.

«Бавария» – «Динамо» (Киев) – 5:0

Голы: Левандовский 12’ (П), 27’, Гнабри 68’, Сане 74’, Чупо-Мотинг 87’

Что нужно знать: «Бавария» легчайше вынесла «Динамо». Вряд ли кто-то ожидал иного, но украинцев все равно жалко. С «Барселоной» точно должно быть проще. И да, видимо, в этом двухматчевом спарринге решится, кто пробьется в плей-офф ЛЕ.

Что нужно увидеть: гол Лероя Сане, который нашел щелку в ближнем углу и уложил туда мяч.

Цифра матча: 60. Роберт Левандовский забил 60 мячей в 70 играх за «Баварию» в ЛЧ – 0,86 года в среднем за игру.

«Манчестер Юнайтед» – «Вильярреал» – 2:1

Голы: Теллес 60’, Роналду 90+5’ – Алькасер 53’

Что нужно знать: испанцы смяли «МЮ» в первой половине и, если бы не Давид де Хеа, устроились бы на дефицит в 2-3 гола. В начале второго тайма «Вильярреал» все-таки забил, но чудесного исхода не случилось. Алекс Теллес забил чумовой мяч после штрафного, а Криштиану Роналду вновь расчехлил гениальность и в рекордном матче (КриРо – лидер по играм в ЛЧ) принес «МЮ» 3 очка.

Что нужно увидеть: величайший гол Алекса Теллеса.

Цифра матча: 178. Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по сыгранным матчам. Теперь на его счету 178 выходов на поле.

«Вольфсбург» – «Севилья» – 1:1

Голы: Штеффен 48’ – Ракитич 87’ (П)

Что нужно знать: немцы и испанцы сыграли матч, который заслуженно остался на задворках. Неловкие попытки забить сменялись невзрачным перекатом мяча, а команды реализовали по одному верняковому моменту. Матч вполне мог завершиться и по-другому, но арбитр матча Георгий Кабаков неоднозначно удалил Жозюа Гилавоги и поставил в ворота «Вольфсбурга» пенальти, который реализовал Иван Ракитич. Кстати, «Севилья» второй матч подряд забила с точки, а еще снова сыграла 1:1.

Что нужно увидеть: фол, за который назначили пенальти.

Цифра матча: 0,3. «Севилья» наиграла всего на 0,3 ожидаемых гола без учета пенальти.

«РБ Зальцбург» – «Лилль» – 2:1

Голы: Адейеми 35’ (П), 52’ (П) – Йылмаз 62’

Что нужно знать: «РБ» продолжил парад заработанных пенальти в этой ЛЧ, но в этот раз забил оба. Сначала Карим Адейеми получил по ногам и положил в копилку четвертую заработанную точку в сезоне-2021/22, а потом сам же наказал «Лилль» за неосторожность. Во втором тайме тот же Адейеми реализовал точку за игру рукой. Кажется, ставка, что в следующем матче «РБ» в ЛЧ будет пенальти, просто бетонная.

«Лилль» сквитал один мяч после штрафного от Бурака Йылмаза и ошибки Филиппа Кёна, но на большее чемпионов Франции не хватило.

Что нужно увидеть: ошибку вратаря при штрафном Йылмаза.

Цифра матча: 4. Карим Адейеми заработал уже четыре пенальти в ЛЧ-2021/22. Это повторение рекорда турнира, который в сезоне-2013/14 установил Арьен Роббен. Правда, молодому немцу потребовалось всего 110 минут.

«Ювентус» – «Челси» – 1:0

Гол: Кьеза 46’

Что нужно знать: «Челси» подавлял хозяев контролем мяча в первые 20 минут матча, но Макс Аллегри придумал конструкцию, против которой лондонцам стало сложнее. Данило стал третьим ЦЗ и взял на себя не только функции чистильщика опорной зоны, но и диспетчера. Ключом к обороне лондонцев стал Федерико Кьеза. Чемпион Европы бросал мяч на ход и убегал вообще ото всех. В первом тайме забить итальянец не смог (вмазал мимо дальнего угла после выхода один на один), но уже спустя 10 секунд (!!!) после старта второй половины вывел «Ювентус» вперед. «Челси» много атаковал, но ни один из эпизодов, которые возникали у ворот Щченсного нельзя было назвать убойным. Туринцы заслуженно захватили лидерство в квартете.

Что нужно увидеть: атаку за 10 секунд, которая превратилась в решающий гол.

Цифра матча: 2. «Челси» проирал всего второй гостевой матч под руководством Томаса Тухеля. Первым обидчиком лондонцев была «Астон Вилла».

Лига чемпионов УЕФА «Челси» выдохся в атаке. Аллегри идеально управлял игрой ЧАС НАЗАД