Криштиану Роналду бьет рекорды один за другим с невероятной скоростью. В матче против «Вильярреала» Криш вышел на поле в 178-й раз и захватил лидерство по числу проведенных встреч в Лиге чемпионов. Он отобрал первую строчку у бывшего одноклубника Икера Касильеса. У голкипера – на 1 матч меньше.

Путь в Лиге чемпионов

Роналду сыграл первый матч в самом престижном еврокубковом турнире 1 октября 2003 года. Тогда хилый 18-летний парень вышел, чтобы сыграть со «Штутгартом». Криштиану уже на первом свидании с Лигой чемпионов оформил результативную передачу. А вот голами у португальца поначалу совсем не клеилось. Первый мяч Роналду забросил только спустя 27 матчей – пострадала «Рома», причем дважды. Сезон-2013/14 получился для форварда самым результативных. Криш заколотил 16 мячей в 11 играх, отдал 5 голевых передач и выиграл турнир под руководством Карло Анчелотти.

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Больше всего времени на поле Криштиану провел в сезоне-2016/17, он отбегал 1200 минут.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: facebook

Кого обошел Роналду?

За рекордом Криштиану гонится Лионель Месси, он сыграл 151 матч в Лиге чемпионов. За Лео расположились Карим Бензема (132), Рамос (129) и Мюллер (125). Из тех, кто уже повесил бутсы на гвоздь, КриРо обогнал Икера Касильяса (177), Хави (151), Рауля (142), Гиггза (141) и Иньесту (130).

Что может скоро побить?

Криштиану Роналду (36 лет, 236 дней) – второй по возрасту игрок «МЮ», забивший гол в европейских соревнованиях на «Олд Траффорд». Немного опережает его по этому показателю только Брайан Робсон (36 лет, 282 дня), вонзивший «Галатасараю» в 1993 году.

Рекорд по минутам, проведенным на поле все еще принадлежит Икеру Касильясу: за голкипером 12 тысяч минут в Лиге чемпионов.

Конечно же, следующая, самая желанная цель Криштиану Роналду – догнать легендарного Франсиско Хенто. Именно он лидирует по числу трофеев Лиги чемпионов. У него их 6. Впрочем, стать самым титулованным футболистом ЛЧ Роналду будет довольно непросто.

Какие еще рекорды в ЛЧ принадлежат Роналду?

лучший бомбардир – 135 голов,

лучший ассистент – 48 голевых передач,

первый футболист, забивший 100 голов в Лиге чемпионов,

лучший снайпер турнира в календарном году – 16 голов (2015 год),

первый игрок в истории ЛЧ, кто сделал три хет-трика в одном сезоне – 2015/2016,

первый игрок в истории ЛЧ, кто забил 10+ голов в четырех подряд сезонах,

единственный футболист, кто забил в ЛЧ 15+ голов в двух разных сезонах – 2013/2014 и 2015/2016 годы,

первый футболист, кто сделал хет-трик в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов (в сезоне-2016/2017),

чаще всех становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – шесть раз,

рекордсмен по количеству голов в одном сезоне ЛЧ – 17 (в сезоне-2013/2014),

забивал в 12 подряд гостевых матчах Лиги чемпионов,

забил наибольшее количество голов в плей-офф Лиги чемпионов – более 60,

рекордсмен по голам в ЛЧ, забитым на выезде.

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