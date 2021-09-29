«Ювентус» растет. Показатель – игры в Лиге чемпионов. 15 сентября туринцы разбили «Мальмё» и впервые с 2010 года победили в матче-открытии еврокубка. Спустя две недели жертвой Массимилиано Аллегри оказался «Челси».

Стартовый план «Ювентуса» не сработал. Для защиты хозяева выбрали схему 4-1-4-1. «Челси» атакует с передней линией в пять человек, поэтому лондонцы получили численное преимущество против обороны из четверых. Перевес использовал Хаким Зиеш: марокканец атаковал левый полуфланг, который освобождался из-за смещений Данило к Маркосу Алонсо.

Схема 4-1-4-1 в защите «Ювентуса» Фото: Other Agency

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Алонсо вытянул Данило на фланг и создал пространство для рывка Зиеша Фото: Other Agency

За стартовые 20 минут Зиеш выдал шесть действий в кармане между центральным защитником и фулбеком «Ювентуса». По задумке Аллегри за Хакимом должен был опускаться Родриго Бентанкур, но уругваец не успевал за оппонентом. Итог – Макс сместил Хуана Куадрадо в первую линию и перевел команду на схему с тремя центрдефами.

Куадрадо перешел в первую линию, «Ювентус» защищается с тремя центральными защитниками Фото: Other Agency

Базовый план «Ювентуса» не был бессмысленным. Средняя четверка в 4-1-4-1 (в нее, помимо Куадрадо и Бентанкура, входили Адриен Рабьо с Федерико Кьезой) блокировала самых важных игроков в первичном розыгрыше «Челси»: опорников и крайних центрдефов. Но проблема с первой линией перевесила стартовую задумку. Аллегри быстро распознал и устранил угрозу. До конца первого тайма команда Томаса Тухеля нанесла лишь четыре удара, три из которых прилетели со стандартов.

Атаке «Челси» не хватало движения. Из свежих перемещений Тухель предложил лишь отскоки Кая Хаверца на правый край. Воспитанник «Байера» вытягивал Маттейса Де Лигта из первой линии «Юве» и вскрывал пространство в штрафной. 10 из 29 действий немца в первом тайме пришлись на фланговую зону.

Нападение Тухеля включилось лишь на 60-й минуте. Томас заменил трех игроков, в результате чего «Челси» получил дополнительного полузащитника. Им стал Рубен Лофтус-Чик. Главной задачей англичанина был поиск пространства перед штрафной.

Активность Лофтус-Чика с Каллумом Хадсоном-Одои и Трево Чалоба освежила атаку «Челси». До тройной замены лондонцы нанесли пять ударов по воротам «Ювентуса», после – 11. На заключительный отрезок пришелся самый опасный момент гостей – удар Ромелу Лукаку на 82-й минуте.

Аллегри моментально ответил на выстрел бельгийца. Место Бентанкура занял Джорджо Кьеллини – так «Ювентус» укрепил модель с тремя центрдефами профильным игроком.

Главный индикатор успеха для «Ювентуса» – «Челси» укреплялся, но все равно с трудом проникал в штрафную и вкладывал гигантские усилия в каждый удар. Тухеля нельзя обвинить в бездействии, но глобально его атаки не хватило для такого соперника. Причина – перестановки Аллегри.

Макс идеально контролировал игру. Переход Куадрадо в первую линию обеспечил «Ювентусу» победу. «Челси» перестроил центр и повысил тем, но перестановок Тухеля оказалось недостаточно.

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