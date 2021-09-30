«Барселона» с треском влетела лиссабонской «Бенфике» и второй раз подряд разгромно проиграла в ЛЧ. У команды Роналда Кумана ноль очков в первых двух турах, нет забитых мячей, да еще и проблемы в чемпионате – «сине-гранатовые» идут на шестом месте в Ла Лиге.

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Болельщики видят Кумана виновником всех бед. До этого схожим образом из Каталонии выгоняли Эрнесто Вальверде, Кике Сетьена и в особенности Лионеля Месси. На самом деле, кризис «Барсы» более глубокий – клуб жил без банальной стратегии. В такой ситуации вернуться на прежний топ-уровень по щелчку пальца (ну или сменой коуча) невозможно. Особенно чувствительна эта неопределенность в отношении трансферной кампании каталонцев.

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По сути, беды начались в 2014 году, когда ФИФА наложила на «Барселону» трансферный бан на весь 2015-й. Клуб не мог регистрировать новичков, но вряд ли игроки и тренеры парились по этому поводу, ведь тем же летом руководство основательно закупилось на 150 млн евро – состав пополнили Луис Суарес, Иван Ракитич, Марк-Андре тер Стеген и Томас Вермален.

Луис Суарес, Лионель Месси и Иван Ракитич Фото: Getty Images

«Барса» точечно закупилась на определенные позиции. Где-то приобрели уже состоявшихся игроков, где-то взяли на перспективу за небольшие деньги. Это и стало одним из главных факторов гегемонии каталонцев с 2014 по 2016 года, вместивший победу в ЛЧ, два чемпионства и звание одной из лучших команд в истории футбола.

Главным преимуществом того состава была определенность. Все понимали, кто игрок основы, а кто в случае проблем может подменить и выйти на замену. Так зародилось убийственное трио МСН, Ракитич стал одним из лучших полузащитников Европы и достойной заменой ушедшему Хави, а тер Стеген превратился в топа.

Перенесемся в 2021-й. Есть ли у «Барсы» стабильность при выборе состава, особенно в атаке? С одной стороны, у Кумана разнообразный арсенал нападающих. Тут и Филипе Коутиньо, и Люк де Йонг, и Мемфис Депай, и Юсуф Демир. А вот еще восстановился Ансу Фати, и в октябре прямиком из лазарета подъедут Усман Дембеле с Серхио Агуэро. Впечатляюще, правда? Вот только кто из них добровольно согласится сидеть на скамейке? В любом случае, кем-то придется пожертвовать и усадить на лавку. Это говорит о несбалансированности состава.

Оно и понятно, ведь половину игроков покупали в суматохе. Того же Дембеле приобрели просто для того, чтобы просто приобрести. Все мы помним, как «ПСЖ» аккурат перед началом сезона перевез Неймара во Францию, активировав клаусулу за 222 млн евро. Вроде «Барселона» и получила бешеные деньги, но руководство вообще не знало, что с ними делать. Хосеп Бартомеу по принципу догматизма обязан был купить за большие деньги игрока на замену и в итоге сделал это. Приобрел игрока, который вообще не подходит по стилю «Барсе» – Усман раскрывается при наличии пространства и не чувствует себя комфортно в позиционке, что не очень здорово характеризует футболиста клуба, построенного на вере в тики-таку. А позже, как выяснилось, Дембеле очень капризный и травматичный паренек.

Не прошло и полгода, как последовал еще один трансферный промах в лице Коутиньо. Никто не понимал, зачем он нужен команде и в какой роли будет использоваться. Сначала игрока пихали в центр, рассматривая как замену Андресу Иньесте. Когда в клубе поняли, что Филипе проваливается в обороне и не выдает необходимый для центра поля объем работы – его задвинули на фланг. Но и здесь мимо, ведь Коутиньо любит обострять, бить издали и смещаться куда душе угодно. «Барса» могла бы принять такой стиль игры, но не при живом Месси, наделенного в точности такими же функциями.

Филипе Коутиньо Фото: Getty Images

В этом сезоне Коутиньо в теории мог бы заиграть, ведь Месси покинул Каталонию. Но теперь это совсем другая «Барселона» с Куманом у руля. Да и сам Филипе уже не торт – бразилец пропустил почти год из-за травмы и потерял статус топ-игрока. Никто не будет ждать, пока игрок наберет форму. Проще задвинуть его в запас и выпустить в основе проверенных бойцов, готовых дать результат здесь и сейчас, как Люк де Йонг.

Но и де Йонг не метит на статус постоянного лидера каталонской атаки. Вряд ли руководство вообще взяло бы его в аренду, если не Рональд Куман, очень любящий привозить в свои команды соотечественников. Кумана могут уволить в любой момент, и вряд ли новый тренер продолжит выпускать высоченного нападающего в старте. Скорее Жоан Лапорта привезет в команду проповедника идей Кройффа (а может, и самого Хави), которому Люк вообще не понадобится. Он скорее поставит Депая или Фати на позицию ложной девятки, чем выпустит такого небарселонского игрока.

В целом приезд Люка в Каталонию – последствие ужасной трансферной политики клуба, длившейся годами. Коутиньо и Дембеле – лишь вершина айсберга. Вспомните легендарную летнюю закупку 2016 года после трансферного бана, когда Бартомеу привез на 120 млн евро Андре Гомеша, Яспера Силлессена, Пако Алькасера, Люка Диня, Дениса Суареса и Самуэля Умтити. Кто из них заиграл? Шутка ли, но из этих футболистов в составе остался лишь Умтити. Но француз уже как два года завязал с футболом и чилит на лавке, получая зарплату.

По совокупности Умтити не самый страшный трансфер. Другие покупались в роли игроков глубокого запаса, но за невообразимые суммы. За Алькасера выложили 30 млн, за Гомеша побольше – 37 млн. Никто не сомневается в их квалификации, но вряд ли целесообразно за такие деньги покупать футболистов, которые все равно будут пинать мячик по праздникам. Как следствие, оба покинули «Барселону» в статусе неликвида.

Схожая участь коснулась Малкома и Франсишку Тринкау. Оба играют на позиции правого вингера, которая была забетонирована Месси. В редкие периоды, когда аргентинец пропускал матчи, эти парни получали шанс проявить себя. Но будучи вне игрового тонуса, им самим требовалось время, чтобы набрать нужные кондиции. К тому моменту на поле уже возвращался Лионель, и парней возвращали в их привычную среду обитания – на скамейку. Больше поражает, что за этих футболистов «Барса» вываливала минимум по 30 млн евро, что опять-таки безумие для заведомых резервистов.

Но все-таки ни один трансфер не сравнится по бессмысленности и беспощадности с переходом Антуана Гризманна. Безусловно, Антуан – выдающийся игрок, но он вообще не для «Барселоны». Клуб никак не мог смириться с потерей Неймара, продолжал нервничать из-за травм Дембеле и, видимо, уже тогда похоронил Коутиньо. Вот только как Гризманн должен был заменить Дембеле и уж тем более ушедшего давным-давно Неймара – большой вопрос. Трансфер был бы более логичен в случае ухода Суареса, но уругваец был в самом соку и не собирался покидать команду. В чем же смысл? Никто так и не понял за два года.

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

Благо деньги есть, «Камп Ноу» каждый матч забит туристами, телевизионный контракт Ла Лиги приносит нехилые доходы, а футболисты не брезгуют сниматься в рекламе холодильников Beko – вероятно, так рассуждали каталонские управленцы. А затем случился коронавирус, спустивший боссов с небес на землю. И тут уже Бартомеу и Ко бегали с выпученными глазами не в поисках новых футболистов для освоения бюджета, а за новыми покупателями для раздутых активов.

Удалось попрощаться лишь с Гризманном, да и то в рамках аренды. В теории «Атлетико» может и не выкупить нападающего. Но мадридцы дали возможность Лапорте выиграть время, чтобы сократить долги. Как сообщил недавно президент, на зарплаты футболистам уходит 103% от клубных доходов. Эта информацию огласили после официального ухода Лионеля Месси из команды, то есть с ним эта цифра была еще выше. Также из-за долгов потолок зарплат у «Барсы» сократился минимум на 250 млн евро По сравнению с прошлым сезоном клуб может тратить на оклады до 97 млн евро.

Но главное поражение, разумеется, потеря Месси. Уход аргентинца окончательно убедил скептиков, что корень всех проблем в клубе не кроется в одном лишь человеке. С отбытием Лео в Париж игра в атаке у «Барсы» не стала структурированнее, а убийственный прессинг уровня «Баварии» так и не появился. Хотя теперь в этом винят Кумана.

Рональд Куман и Лионель Месси Фото: Getty Images

Чтобы понимать, насколько плачевная ситуация в «Барсе» – спасать матч с «Бенфикой» выходили юные Пабло Гави и Нико Гонсалес, которые дебютировали в профессиональном футболе около месяца назад. А также Фати с Коутиньо, не игравшие в футбол из-за травм примерно год. Приди Пеп Гвардиола в «Барсу» не в 2008, а в 2021 году, через пару месяцев ему бы пришлось искать новую работу.

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