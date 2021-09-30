Самый странный эпизод игрового дня Лиги чемпионов случился во время матча между «Вольфсбургом» и «Севильей».
На 85-й минуте главный арбитр встречи Георги Кабаков из Болгарии удалил полузащитника «Вольфсбурга» Жозюа Гилавоги за вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота хозяев. Болгарин посчитал, что Гилавоги сыграл прямой ногой против Эрика Ламелы, однако на повторе видно: француз с запасом был первым на мяче и едва коснулся аргентинца. Решение по эпизоду арбитр не изменил и после просмотра видеоповтора.
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- «Севилья» и «Вольфсбург» сыграли вничью – 1:1.
- Перед голом с пенальти в исполнении Ивана Ракитича немецкий клуб забил усилиями Ренато Штеффена.
СПРАВЕДЛИВО ЛИ УДАЛИЛИ ГИЛАВОГИ?
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