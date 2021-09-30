Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча с «Вильярреалом» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Если бы мы не взяли сегодня три очка, было бы трудно рассчитывать на выход из группы. Теперь же все возможно», – приводит слова Роналду сайт УЕФА.
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- «МЮ» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. На гол Пако Алькасера манкунианцы ответили мячами Алекса Теллеса и Роналду – португалец вонзил победный в самом конце встречи.
- В первом туре «МЮ» уступил швейцарскому «Янг Бойз».
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