Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, что думает о своем будущем после поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов.

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«Я не хочу отвечать на вопрос о моем будущем, поскольку оно не в моих руках. Хотя в конечном счете виноват тренер. В этой игре было много отрезков, когда мы действовали верно. После 0:2 проблем у нас стало больше. У нас была возможность забить дважды. Мы уступали в эффективности, но не по игре в целом. Сейчас такое время, когда многое в команде меняется, у нас не хватает многих футболистов. Не хочу на этом снова останавливаться», – приводит слова Кумана Marca

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«Барселона» проиграла «Бенфике» со счетом 0:3. Дубль оформил Дарвин Нуньес, еще один мяч забил Рафа Силва.

В первом туре каталонцы с тем же результатом проиграли «Баварии».

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