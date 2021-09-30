Полузащитники «Барселоны» Серхио Бускетс и Френки де Йонг поддержали Роналда Кумана после разгромного поражения от «Бенфики».

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«Легко уволить тренера. Правда в том, что мы все несем ответственность за эту ситуацию. И она критическая, если честно», – сказал Бускетс после игры. «На мой взгляд, выход – не менять тренера», – добавил Де Йонг.

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«Я чувствую, что игроки очень поддерживают меня здесь, в «Барселоне». А клуб? Не знаю», – сказал сам Куман. Слова футболистов и тренера привел Фабрицио Романо в

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«Барселона» проиграла «Бенфике» со счетом 0:3. Дубль оформил Дарвин Нуньес, еще один мяч забил Рафа Силва.

В первом туре каталонцы с тем же результатом проиграли «Баварии».

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