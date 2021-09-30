Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил уровень киевсокго «Динамо» после матча Лиги чемпионов.

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– Какое место «Динамо» заняло бы в чемпионате Германии?

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– 10-е место в Бундеслиге.

– Как вам удалось так настроить команду?

– Они хотели играть, хотели провести матч на ноль. Были очень мотивированы.

– «Динамо» вас чем-то удивило?

– Как думали, так и произошло, – цитирует Нагельсманна Tribuna со ссылкой на эфир MEGOGO.

«Бавария» обыграла «Динамо» со счетом 5:0.

Дубль оформил Роберт Левандовский, еще по мячу забили Серж Гнабри, Лерой Сане и Эрик Максим Чупо-Мотинг.

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