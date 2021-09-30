Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб на примере «Реала» и «Шахтера» рассказал о влиянии лимита на результаты команды.

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«Я уже девять месяцев в молдавском чемпионате, и, поверьте, найти здесь футболиста даже под Лигу Европы очень сложно. Хотя я и могу ошибаться. Но возьмем «Реал», сколько там испанцев? Вратарь – бельгиец. И так далее. Гутьеррес и Начо – двое испанцев из 11 игроков. А ведь у них королевский клуб, сильная академия, мощный отбор талантов, да и Испания гораздо больше Молдавии, где живет чуть больше четырех миллионов человек. Много ли у «Шахтера» украинцев? Против нас в основе вышли двое – Пятов и Матвиенко. Мне все говорят, что у нас не играют молдаване. Да я только за, если появится молдавский футболист уровня ЛЧ, он будет играть 100%! Но, к сожалению, таких пока нет», – приводит слова Вернидуба «Чемпионат».

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«Шериф» набрал 6 очков в первых двух туров, обыграв «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).

Следующий матч команда из Тирасполя проведет против «Интера» 19 октября.

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