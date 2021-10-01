Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сенсационные поражения «Барсы» и «Реала» во втором туре Лиги чемпионов.
«Я не удивлен результатами. Я участвую в этом турнире 12 лет и знаю, насколько вырос здесь уровень. Каждая игра может быть опасной, даже для грандов. В прошлом, когда я осознал, насколько сложно побеждать здесь, люди не прислушались. Вот почему, когда вы квалифицируетесь в Лигу чемпионов, это нужно праздновать. Когда вы выигрываете матч групповой стадии, это нужно праздновать. Когда вы выходите в 1/8 финала, это нужно праздновать», – заявил Пеп, слова которого приводит Diario Sport.
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- «Реал» дома проиграл дебютанту ЛЧ, молдавскому «Шерифу» (1:2), а «Барса» была разгромлена «Бенфикой» на выезде (0:3).
- Гвардиола дважды выиграл ЛЧ с «Барселоной» в сезонах-2008/09 и 2010/11, после чего 10 лет не мог дойти до финала.
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