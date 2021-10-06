Бывший судья Бьорн Кёйперс назвал самую большую ошибку в карьере – она случилась в ответном матче 1/8 финала Лига чемпионов-2014/15 между «Челси» и «ПСЖ».
«Я удалил Ибрагимовича на 31-й минуте – показал ему прямую красную карточку. На поле мне казалось, что это красная. Но более детальный просмотр показал, что это был фол на желтую. Мы потерпели неудачу как судейская бригада», – сказал Кёйперс в интервью RMC Sport.
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- Игра на «Стэмфорд Бридж» закончилась вничью – 2:2, но «Париж» прошел в четвертьфинал за счет большего количества голов на выезде.
- Кёйперс завершил профессиональную карьеру 7 августа в матче «Аякса» и ПСВ за Суперкубок Нидерландов.
- 48-летний голландец судил финал Евро-2020 Италия – Англия. Также Кёйперс работал на финале Лиги чемпионов-2014 году между «Реалом» и «Атлетико».
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