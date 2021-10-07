УЕФА собирается зарегистрировать бренд «Лига чемпионов» в России.

Информацию о подаче заявки на регистрацию бренда сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Регистрация бренда позволит продавать такие товары, как косметические средства, средства гигиены, видеоигры, спорттовары, ювелирные украшения, книги, продукты и напитки, включая пиво и другой алкоголь.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге.

Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

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