Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от игры против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

– Чего следует опасаться и ожидать «Ювентусу» со стороны «Зенита» теперь, когда Маркизио больше не играет в России?

– Точно не стадиона: там есть навес и не будет холодно, даже в среду вечером ожидается 18 градусов тепла. Среди игроков мне нравится Малком. Когда я смотрю на эту команду, я отмечаю, что это опасный соперник, потому что сейчас «Зенит» мало пропускает, команда физически сильна. Но «Ювентус» явно сильнее, и, возможно, календарь может стать одним из решающих факторов. Между двумя матчами Лиги чемпионов «Зениту» предстоит сыграть со «Спартаком» и московским «Динамо», – рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport

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Маркизио выступал за «Зенит» в с 2018 по 2019 годы.

Матч «Зенит» – «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. 2 ноября команды сойдутся вновь в Италии.

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