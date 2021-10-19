«ПСЖ» больше месяца живет в обновленном составе. Совместная игра Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе вызывала вопросы еще в теории. На практике Маурисио Почеттино уже попробовал два варианта, как совместить капризных звезд.

«Точка xG» раскрывает планы парижской команды. Внутри – про главных помощников МНМ, игрока, который выпадает из тройки, и потенциальные трансферы. Может, «ПСЖ» стоило продать Мбаппе летом 2021-го? Или Месси попросту оказался лишним? Узнайте из свежего видео!

Чемпионат Испании Бензема заслужил «Золотой мяч». Но выиграет Месси из-за «ПСЖ» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Испании «Предпочли Дембеле». «Барса» могла подписать Мбаппе 9 ЧАСОВ НАЗАД