«ПСЖ» больше месяца живет в обновленном составе. Совместная игра Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе вызывала вопросы еще в теории. На практике Маурисио Почеттино уже попробовал два варианта, как совместить капризных звезд.
«Точка xG» раскрывает планы парижской команды. Внутри – про главных помощников МНМ, игрока, который выпадает из тройки, и потенциальные трансферы. Может, «ПСЖ» стоило продать Мбаппе летом 2021-го? Или Месси попросту оказался лишним? Узнайте из свежего видео!
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