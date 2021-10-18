Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о начале карьеры коуча, тех, с кого берет пример в работе, и объяснил, почему Суперлига – плохая идея.

«О тренерстве задумался ближе к концу игровой карьеры, в 1997 году, когда играл в Санкт-Петербурге. Я многому научился у бывшего тренера Анатолия Бышовца. Как защитник, я, конечно, в первую очередь начал изучать свою сферу и ее тактические аспекты.

Первые несколько лет я изучал агрессивный футбол, атаку, для меня был примером Венгер, мне очень понравился его «Арсенал». Мне нравится молодой Нагельсманн из «Баварии», он делает потрясающие вещи – третье и второе места в «Лейпциге», сейчас работает в «Баварии», и ему всего 34 года. Хоть я и старше, он меня вдохновляет в некоторых вещах.

Лига чемпионов УЕФА Тренер «Шерифа» нашел сходство молдавского клуба с «Реалом» 30/09/2021 В 10:56

Суперлига – это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем, кто этого заслуживает. Суперлига отдает предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты, я понимаю интересы, но это противоречит ценностям спорта. Награждать надо ​​тех, кто этого заслуживает. Футбол – не только элита», – приводит слова Вернидуба Gazzetta dello Sport

«Шериф» идет на первом месте в группе Лиги чемпионов с шестью очками.

Команда Вернидуба обыграла «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).

Лига чемпионов УЕФА Вернидуб – о победе над «Реалом»: «Ничего экстраординарного» 29/09/2021 В 06:32