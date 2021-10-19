Национальные чемпионаты уже вернулись после перерыва на футбол сборных, на подходе и Лига чемпионов: 19-20 октября состоится третий раунд группового этапа. Eurosport составил прогнозы на четыре матча совместно с Winline.

«Шахтер» – «Реал» Мадрид (19 октября, 22:00)

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Группа D удивительна и прекрасна: перед стартом весь мир был уверен, что «Реал» и «Интер» без проблем займут первые два места, а «Шахтер» поборет «Шериф» в борьбе за Лигу Европы, но пока ничего не оправдывается. «Мадрид» идет вторым с тремя очками за тяжелейшую победу над «Интером».

Самая большая проблема команды – оборона. Из десяти матчей сухими получились только три, а мячи были пропущены от «Эспаньола» (два), «Шерифа» (два) и аж три от «Леванте». Донецкие бразильцы с их кружевными атаками должны забить хотя бы раз, но и мадридцы ответят – летящий к «Золотому мячу» Бензема запрещает.

«Атлетико» – «Ливерпуль» (19 октября, 22:00)

Если вы давно не видели матчи «Атлетико», то ничего страшного – клуб уже пять лет играет в один и тот же малорезультативный футбол. В этом сезоне он максимально сухой, но отличие есть – соперники создают больше моментов у ворот Облака, чем раньше.

При этих обстоятельствах играть на равных с «Ливерпулем» будет очень сложно. Мерсисайдцы в 12 матчах лишь трижды забили меньше трех мячей. Салах, Фирмино и остальные игроки атаки – в огне. Не верится, что даже такая насыщенная оборона, как у «Атлетико», помешает им забить больше одного.

«Барселона» – «Динамо» Киев (19 октября, 19:45)

«Барселона» находится в критической ситуации: поражения от «Баварии» и «Бенфики» с общим счетом 0:6 погрузили команду на последнее место в группе и сильно понизили шансы на проход в плей-офф турнира. В прошедших играх каталонцы даже ни разу не пробили в створ, так что дело действительно дрянь.

Мемфис Депай, «Барселона» Фото: Getty Images

Чтобы вернуться в борьбу за евровесну? парням Кумана до боли нужна победа над «Динамо» – желательно, крупная. Поэтому нет сомнений, что «Барса» с первых же минут набросится на ворота киевлян и будет забивать снова и снова.

«Зенит» – «Ювентус» (20 октября, 22:00)

«Ювентус» потихоньку оживает после провального начала сезона. Со старта ЛЧ у «бьянконери» шесть побед в семи матчах и первое место в группе – шесть очков и успех в игре с «Челси». В чемпионате у команды Макса Аллегри пока только седьмое место и 10 пойнтов отставания от «Наполи», но все поправимо.

Самое важное для «Юве», что команда перестала много пропускать (0 мячей в трех матчах) и потихоньку генерирует моменты. «Зениту» будет очень сложно вскрыть оборону соперника – при том, что сами питерцы находятся не в лучшем состоянии: поражения от «Сочи» и «Арсенала» намекают, что ситуация не очень радужная. Ну и сдержать заряженных Кьезу, Кена и остальных почти наверняка не получится.

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