Есть ощущение, что Лионель Месси всегда кошмарил оборону команд-участниц Лиги чемпионов, но все когда-то случается впервые – даже голевые подвиги аргентинца в главном клубном турнире Европы. До матча с «Панатинаикосом» в ноябре 2005 года Лео поучаствовал всего в четырех матчах ивента, включая поражение 0:2 от донецкого «Шахтера» сезоном ранее.

На групповом этапе ЛЧ-2005/06 18-летний гений был твердым игроком обоймы. Он выходил со скамейки против «Вердера» из Бремена, участвовал в игре с «Удинезе» и в первой встрече «Барсы» против греков – в ответке он заявил о себе на весь континент.

Месси не забил ни в одном из упомянутых матчей, но его талант был очевиден еще до знаковой игры с «Панатинаикосом»: коуч каталонцев Франк Райкард сделал его самым молодым игроком «Барселоны» всех времен. К тому моменту Лео уже отличился в Ла Лиге против «Альбасете», но пока щадил оппонентов по Лиге чемпионов.

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Лионель Месси Фото: Getty Images

Аргентинец не раз благодарил Райкарда за интеграцию в основу «сине-гранатовых» и шанс засверкать в ЛЧ. Комментарии помощника Франка Хенка Тен Кате в книге Гийома Балаге, посвященной Месси, показывают, что к моменту игры против греческого клуба талант Лео уже дозрел.

Форвард дебютировал за «блауграну» в товарищеском матче 2003 года против «Порту», и члену нидерландского тренерского штаба «Барсы» сорвало башню от крутости футболиста: «Казалось, он играл с нами всю жизнь, такими естественными были его движения. После первого приема мяча он создал голевой момент. После второго – чуть не забил. Если тебе 15-16 лет, ты выходишь против «Порту» ​​в матче-открытии нового переполненного стадиона и делаешь то, что сделал он, то это потому, что ты особенный. Франк и я посмотрели друг на друга: «Какого хрена? Ты это видел?»

Лионель Месси Фото: Getty Images

Месси пришлось подождать полноценной интеграции в первую команду, но к 2005-му он второй сезон регулярно тренировался с основой и привлекался к соревновательным матчам. На игру с «Панатинаикосом» Лео вышел в старте на правом краю атаки «Барселоны». Это было настолько давно, что форвард носился по полю в бутсах с белым свушем Nike по примеру старшего товарища Роналдиньо – аргентинец подпишет первую персональную сделку с adidas только через год.

По ходу матча стало очевидно, что это идеальный шанс для Лео: Марко ван Боммель открыл счет через 50 секунд после стартового свистка, перекинув мяч через выбежавшего на перехват голкипера, а еще через несколько минут Самюэль Это'О головой вколотил второй. Между этими мячами у Лео было несколько шансов, но первого гола в ЛЧ ему пришлось ждать до 34-й минуты.

Лионель Месси, Роналдиньо, Самюэль Это'О Фото: Getty Images

Всю карьеру аргентинца хвалят за способность устраивать хаос в обороне соперников – футболист лучше всех находит пути между линиями и идеально контролирует мяч в отсутствии пространства. Скиллы были с ним уже на ранних этапах, и гол грекам это идеально иллюстрирует.

Месси поддержал Это'О в прессинге и вызвал неразбериху между двумя защитниками «Панатинаикоса» – они будто под музыку из «Деревни Дураков» передавали друг другу мяч, и один из несчастных даже бухнулся на газон (да-да, аргентинец роняет соперников с юности). Лео подкараулил фейл и перехватил мяч, а голкипер Марио Галинович второй раз за игру опрометчиво вышел с линии ворот.

Вратарь по всем правилам сокращал дистанцию и пытался не оставить сопернику ни щелочки в ближнем углу. Сейчас мастерство Месси очевидно, но винить в голе Марио не стоит: вряд ли он мог предугадать то, что случилось дальше. Лео изящно перебросил мяч над головой хорвата и добил его в пустой створ, опередив защитников.

Форвард сдержанно отпраздновал знаковое событие перед ликующими болельщиками и упал в объятия Роналдиньо и Это'О. На лице 18-летнего пацана не было экспрессии, которую обычно ожидаешь от подростка в такой ситуации: все же Месси забил первый гол в турнире, в котором каждый футболист мечтает сыграть с раннего детства. Аргентинец был на своем месте в первой команде «Барселоны» и продемонстрировал решимость доказать это – как делал снова и снова на протяжении всей карьеры вплоть до прошедшего лета.

Он присоединился к тройке нападения в создании четвертого гола «Барсы», а закончил игру ассистом на Это'О – камерунец оформил хет-трик. Месси начал регулярно забивать в Лиге чемпионов лишь два сезона спустя: в розыгрыше-05/06 получил травму в четвертьфинале против «Челси» и с трибуны наблюдал за триумфом «сине-гранатовых» в решающем матче с «Арсеналом».

Игра с «Панатинаикосом» стала демоверсией того, что ожидало мировой футбол в следующие два десятка лет – даже если на тот момент многим было невозможно представить, насколько хорош будет Месси. В том же сезоне Лео показал проблески величия внутри Испании: он ассистировал в Эль-Класико, забил дважды за 17 минут против «Мальорки» и оформил победный в игре с «Атлетиком» из Бильбао.

28 сентября в игре «ПСЖ» – «Манчестер Сити» для аргентинца случилось новое начало – он забил 121-й мяч в Лиге чемпионов и первый за кого-то кроме «Барселоны». На протяжении лет Месси восхищаются во всем футбольном мире, а его дар был очевиден еще тогда, после первого гола в еврокубковом турнире.

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