Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что 10 лет назад мог переехать в Санкт-Петербург и стать игроком «Зенита».

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Антонио Конте сказал мне, что в его иерархии защитников я нахожусь ниже всех и могу искать себе другой клуб. Мы начали переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться в «Ювентусе», – сказал Бонуччи в интервью Amazon Prime Italy. Его слова приводит Football Italia

Матч «Зенит» – «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. 2 ноября команды сойдутся вновь – на этот раз в Италии.

После двух туров «Юве» возглавляет группу Н с шестью баллами, «Зенит» набрал 3 очка и идет третьим.

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