Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов.

«Какой результат можно будет признать хорошим? Я не знаю. Все зависит от обстоятельств. Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал – это ненормально. Нам просто нужно выигрывать. Меня волнует только завтрашняя игра. Да, мы можем и должны конкурировать с лучшими. Но нельзя требовать от «Барселоны» победы в Лиге чемпионов, видя другие команды.

Мы должны победить, чтобы получить шанс на выход в плей-офф. «Динамо» сейчас лучше, чем в прошлом году. Мы четко знаем, чего ожидать. В этой игре на кону наше будущее в Лиге чемпионов», – сказал Куман на пресс-конференции. Его слова приводит Marca

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Матч «Барселона» – «Динамо Киев» состоится 20 октября. Стартовый свисток – в 19:45 по московскому времени.

После двух туров «Барса» идет на последнем месте группы Е – каталонцы не набрали ни одного очка.

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