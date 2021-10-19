Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов.
«Какой результат можно будет признать хорошим? Я не знаю. Все зависит от обстоятельств. Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал – это ненормально. Нам просто нужно выигрывать. Меня волнует только завтрашняя игра. Да, мы можем и должны конкурировать с лучшими. Но нельзя требовать от «Барселоны» победы в Лиге чемпионов, видя другие команды.
Мы должны победить, чтобы получить шанс на выход в плей-офф. «Динамо» сейчас лучше, чем в прошлом году. Мы четко знаем, чего ожидать. В этой игре на кону наше будущее в Лиге чемпионов», – сказал Куман на пресс-конференции. Его слова приводит Marca.
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- Матч «Барселона» – «Динамо Киев» состоится 20 октября. Стартовый свисток – в 19:45 по московскому времени.
- После двух туров «Барса» идет на последнем месте группы Е – каталонцы не набрали ни одного очка.
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