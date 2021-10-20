Сборная Испании в полуфинале и финале Лиги наций удивила составом. Луис Энрике выставил молодых футболистов, некоторые из которых только дебютировали за «Фурию роха». Одним из новичков оказался 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави. Юнец в конце августа дебютировал за «сине-гранатовых», а 6 октября стал самым молодым игроком в истории сборной Испании (17 лет и 62 дня). Вундеркинда сравнивают с Хави, а его дуэт с Педри видят будущим каталонцев.

Гави рванул в академию «Барселоны» в 10 лет, до этого с восьми лет он занимался в школе «Бетиса». Испанец родился в провинции Севильи, поэтому первым клубом выбрал «зелено-белых». Задержаться в родных местах не позволил талант: за короткое время в «Бетисе» полузащитник настучал 96 голов и взбудоражил скаутов всех испанских топов. Выбор пал на «Барселону».

В конце 2014-го ФИФА забанила «Барсу» на подписание новичков в течение всего 2015-го, поэтому Гави полгода ждал дебюта за «Ла Масию». В первом же матче за академию «Барсы» янгстер вонзил решающий мяч с «Эспаньолом», но после столкновения с вратарем сломал нос и выпал из игры еще на месяц. Несмотря на проблемы на старте, новичок быстро обосновался в Каталонии: Гави становился ключевым футболистом в составе каждого возраста, а в 15 поднялся в команду U-16. «Я техничный игрок, ловкий и проникающий в штрафную», – описывал себя 16-летний испанец.

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Гави в полуфинале Лиги наций Фото: Getty Images

Янгстер разрывал среди сверстников, поэтому в состав U-19 его подняли спустя год после предыдущего повышения. Уже оттуда его подтягивали в «Барсу Б», где в феврале 2021-го 16-летний Гави дебютировал на взрослом уровне. Полузащитник провел два неполных матча в третьем дивизионе и потряс тренеров уровнем игры.

«Гави невероятно технически одарен. Он способен изменить решение на поле за десятые доли секунды и импровизировать при любых обстоятельствах. Очень трудно найти игрока с такими способностями и такой скоростью исполнения. Физически в этом году он сильно прибавил. Телосложение дополняет технические качества. Теперь он способен еще и защищаться», – хвалил воспитанника тренер «Ла Масии» Франц Артига.

Роналду Куману донесли о проспекте из молодежки, и голландец взял его на предсезонный сбор: полузащитник в 11 попал в систему «Барселоны», а спустя шесть лет ворвался в основу. Гави снова не почувствовал разницы в уровне и проявил себя уже в главной команде. Испанцу исполнилось 17 лет 5 августа, а 15-го он уже сидел в запасе на первый тур Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Дебют случился в конце месяца: 29-го полузащитник вылетел на замену в игре с «Хетафе» и провел на поле 16 минут. Янгстер пропустил следующий тур, но далее не прогулял ни одной игры: отпахал еще пять матчей в Ла Лиге (один ассист) и дважды выскочил в Лиге чемпионов.

Гави в матче Лиги чемпионов против «Баварии» Фото: Getty Images

«Гави – молодой игрок, который за очень короткое время показал, что достоин места в основе. Он воспользовался возможностями, предоставленными ему мной и Луисом Энрике в сборной Испании. Он также делает ставку на молодежь, за которой будущее. Но мы должны искать равновесие и баланс в команде. Мы не должны его обременять», – размышлял Куман после перфоманса испанца в сборной.

В центре полузащиты «Барселоны» рядом с Гави феерит другой янгстер – год назад Педри будоражил не меньше. Воспитанник «Лас-Пальмаса» тоже дебютировал за «Барсу» в 17 лет и резво застолбил место в основе. Педри провел интенсивный сезон: играл без замен в клубе и сборной, пока не сломался в сентябре 2021-го – ему просто необходим отдых. Вместе проспекты провели только два матча – оба в Лиге чемпионов. Но уже понятно: за юнцами с короткими именами – будущее каталонцев.

Парни не прошли мимо сравнений с легендами клуба: Хави и Андресом Иньестой. Иконы тоже начали в «Барселоне» почти одновременно и царствовали в полузащите полтора десятка лет. Гави считают похожим на практически тезку Хави, Педри напоминает болельщикам Иньесту.

Клон Хави стартовал в «Барсе» предсезонной игрой против «Штутгарта» и выловил сравнения с легендой сразу после дебюта. Фаны разгрузили в твиттере фуры с постами о сходстве полузащитников, в которых нахваливали янгстера. «Барселона, возможно, наконец нашла замену Хави. То, как этот мальчик Гави контролирует и передает мяч, напоминает мне икону. Великий талант», – рассуждал в сети один из болельщиков каталонцев.

Педри пришивают сходство с Иньестой из-за близкого стиля игры. «Совершенно очевидно, что у Педри большой потенциал. Думаю, что он находится в идеальном месте, чтобы расти и реализовывать способности. Важно, чтобы он оставался спокойным, а люди позволяли ему развиваться. У него наверняка блестящее будущее в «Барселоне», – проанализировал Иньеста.

Гави и Педри роднит с легендами само появление в основе «Барселоны»: полузащитники из разных поколений подхватили «сине-гранатовых» в кризисное время. Сейчас каталонцы переживают финансовый крах, потускневший ростер и расхлебывают делишки Жозепа Бартомеу. Экс-президент погреб клуб в долгах и забил на программы развития.

В начале нулевых, когда в клуб ворвались Хави и Иньеста, положение было немного лучше. Клуб не побирался в поисках свободных агентов, но испытывал игровые проблемы. Каталонцы отходили после деспотичного правления Луи Ван Гала, который душил игроков тоталитарной дисциплиной и выстраивал голландскую колонию из средних футболистов.

Хави заиграл в «Барсе» чуть раньше Иньесты, но Андрес тоже застал бестрофейные времена: «сине-гранатовые» не побеждали в Ла Лиге на протяжении пяти лет, а в ЛЧ – 14 сезонов. Легенды сыграли важную роль в восстановлении «Барселоны» и навели порядок в центре поля на полтора десятилетия вперед. Теперь фанаты каталонцев небезосновательно ждут того же от Гави и Педри.

Нынешние янгстеры очевидно опережают легенд в развитии. Хави обосновался в основном составе в 20 с небольшим, Иньеста обжился к 20. 18-летний Педри отпахал в сезоне-2020/21 52 матча за клуб, Гави в 17 вышвыривает из основы более возрастных конкурентов. Парни попали в двадцатку претендентов на Golden Boy и являются одними из фаворитов премии – в их возрасте мало кто проводит такие стабильные сезоны.

«Это то, что есть прямо сейчас, мы такие, какие есть. Думаю, в конце мы играли с мыслями о будущем: пятеро детей 18 лет. Они великолепно соревнуются, мы должны инвестировать в них, они – будущее клуба», – рефлексировал Жерар Пике после проигранного матча Лиги чемпионов с «Баварией».

Будущее «Барселоны» неожиданно стало настоящим. Янгстеры великолепно смотрятся на поле и приносят реальную пользу. Казалось, что после рывка Педри уже никто не сможет удивить так сильно. Но 17-летний Гави затмил коллегу. Парень легко ворвался в основу клуба и сборной и показывает фантастический футбол.

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