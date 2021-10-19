Опубликовано 19/10/2021 в 18:11 GMT

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино планировал включить Икарди в заявку на игру, сообщает L’Équipe . Но в итоге клуб пошел навстречу аргентинцу, который переживает сложную семейную ситуацию, и предоставил отдых.

В настоящее время Икарди находится в Париже после недавней поездки в Милан и обратно, но не чувствует, что готов играть. Форвард тяжело переживает расставание с Вандой Нарой. В воскресенье Мауро отсутствовал на утренней тренировке «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Анже» – на него очень негативно повлияло решение Ванды покинуть Париж вместе с детьми. Однако форвард все же вышел на поле и отыграл все 90 минут

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Ванда обвинила форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины в том, что он разрушил семью «ради шлюхи» и намекнула на разрыв с Икарди.

Мауро увел Ванду у бывшего друга и одноклубника Макси Лопеса. У дамы осталось трое сыновей от первого брака и две дочери от Икарди.

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