Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино планировал включить Икарди в заявку на игру, сообщает L’Équipe. Но в итоге клуб пошел навстречу аргентинцу, который переживает сложную семейную ситуацию, и предоставил отдых.
В настоящее время Икарди находится в Париже после недавней поездки в Милан и обратно, но не чувствует, что готов играть. Форвард тяжело переживает расставание с Вандой Нарой. В воскресенье Мауро отсутствовал на утренней тренировке «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Анже» – на него очень негативно повлияло решение Ванды покинуть Париж вместе с детьми. Однако форвард все же вышел на поле и отыграл все 90 минут
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