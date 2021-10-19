«Интер» – «Шериф» – 3:1

Голы: Джеко 34', Видаль 58', Де Врей 67' – Тилль 52'

Что нужно знать: «Шериф» держался больше получаса, а затем мяч слишком уж хорошо лег на ногу Эдину Джеко. Босниец поразил дальний угол, несмотря на тигриный прыжок вратаря Дмитрия Челядника. Во втором тайме «Шериф» вернулся в игру благодаря удару Себастьяна Тилля со штрафного. Интересно, что думал Ханданович, когда летел за мячом? Наверняка гадал клуб, за который люксембуржец играл в РПЛ.

Чемпионат Англии Юный герой «Сити» сыграл за клуб дважды за день 17/10/2021 В 12:05

Себастьен Тилль, «Шериф» Фото: Getty Images

Но реальных шансов победить третий раз подряд у «Шерифа» не было. «Интер» собрался и по-быстрому обеспечил комфортное преимущество в два мяча.

Что нужно видеть: «Шериф» наконец выпустил первого молдаванина. Дмитрий Челядник достойно подменял грека Атанасиадиса до гола Тилля, а затем пустил два мяча в ближний. Теперь понятно, почему Юрий Вернидуб против лимита на легионеров.

Цифра матча: 3. Команда из Тирасполя забила во всех трех матчах группового этапа Лиги чемпионов и по-прежнему идет на первом месте в группе.

«Шахтер» – «Реал» – 0:5

Голы: Кривцов 38' (АГ), Винисиус 51', 56', Родриго 65', Бензема 90+1'

Что нужно знать: команда Роберто де Дзерби провела провальнейший матч, а его концентратом стал автогол Сергея Кривцова. После подачи Винисиуса защитник, вероятно, попытался выбить мяч на угловой, но вместо этого обдурил вратаря и открыл счет. Во втором тайме мадридцы начали унижение соперников с дубля Винисиуса: сначала бразилец разыграл классную комбинацию с Бензема и Модричем, а затем обвел полкоманды прямо в штрафной и прошил вратаря. На все потребовалось пять минут. Добил «Реал» хозяев голами Родриго и Бензема – похоже, «Шериф» уже обеспечил себе место в Лиге Европы.

Что нужно видеть: все-таки самым красивым так и остался автогол Сергея Кривцова – просто оцените траекторию полета мяча.

Цифра матча: 290. Карим Бензема забил 290 мячей за «Реал» и поднялся на четвертое место в списке бомбардиров в истории клуба.

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 2:3

Голы: Гризманн 20', 34' – Салах 8', 76' (П) Кейта 13'

Что нужно знать: мерсисайдцы не без везения забили два быстрых, но очень красивых мяча. Сначала после шального дриблинга и удара Салаха случился удачный рикошет, а затем после отскока смачно приложился Кейта. «Атлетико» ответил не менее фартовым мячом: после удара Коке мяч отскочил в ворота от Гризманна. Камбэк мадридцев случился еще до конца первого тайма. Антуан оформил дубль, и в этот раз мяч вышел вполне трудовым – после передачи Феликса француз прорвался в штрафную сквозь защитников и поразил ворота Алиссона.

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

Гризи оставалось сиять недолго: на 53-й минуте француз чуть не снес голову Роберто Фирмино и получил прямую красную. Нападающему «Ливерпуля» повезло, что шипы бутс Антуана не отправили его в больницу. В меньшинстве «Атлетико» не дотерпел 15 минут – Марио Эрмосо сбил Диогу Жоту, а Мохамед Салах уверенно развел мяч и Облака по углам. Мерсисайдцы чуть не упустили победу: через несколько минут после гола Салаха в штрафной Алиссона упал Хименес. Немецкий судья Зиберт сначала назначил пенальти, а затем сам посмотрел повтор и отменил спасение команды Симеоне.

Что нужно видеть: мощный хай-кик Гризманна – ждем подписания в UFC.

Цифра матча: 1. Мохамед Салах – первый футболист в истории «Ливерпуля», который забил в девяти матчах подряд.

«Аякс» – «Боруссия» – 4:0

Голы: Ройс 11' (АГ), Блинд 25', Энтони 57', Алле 72',

Что нужно знать: игра началась со слегка комичного мяча Душана Тадича. Серб подавал штрафной, но мяч скользнул по голове Марко Ройса и влетел в ворота – гол приписали немцу. Второй мяч соорудили Себастьян Алле и Дэйли Блинд. Игроки «Аякса» устроили настоящую жогу бониту у штрафной «Дортмунда» – все закончилось точным выстрелом голландца в ближний.

Наверняка возникнет вопрос: а что Холанн? Самый яркий момент Эрлинга случился в начале второго тайма – норвежец убежал в контратаку и потряс перекладину. «Дортмунд» голов из себя так и не выжал, зато еще два забили амстердамцы.

Что нужно видеть: Огненный перф фанатов «Аякса». Футболисты амстердамского клуба не подвели и выдали соответствующий матч!

Цифра матча: 6. Себастьян Алле вонзил шесть мячей в групповом этапе Лиги чемпионов и возглавил 6. Себастьян Алле вонзил шесть мячей в групповом этапе Лиги чемпионов и возглавил таблицу бомбардиров

«Порту» – «Милан» – 1:0

Голы: Луис Диас 65'

Что нужно знать: небогатая на опасные моменты игра прошла с преимуществом «Порту» – логично, что открыли счет именно португальцы. Это сделал Луис Диас – колумбиец отправил мяч точно в нижний угол. Златан сильно возмущался, намекая на фол в атаке, но на решение судьи не повлиял. «Милан» так ничего и не придумал – за всю игру команда Пиоли пробила в створ всего один раз.

Что нужно видеть: посмотрели удаление Гризманна? А теперь зацените, как за почти такое же нарушение Брых дал Ибрагимовичу только желтую. И кто прав?

Цифра матча: 0. «Россонери» не набрали ни очка после трех матчей – камбэк в ЛЧ пока получается провальным.

«ПСЖ» – «РБ Лейпциг» – 3:2

Голы: Мбаппе 9', Месси 67', 74' (П) – Силва 28', Мукьеле 57'

Что нужно знать: парижане открыли счет благодаря мощному спринту и точному выстрелу Килиана Мбаппе. Француз умчался в контратаку после того, как Месси грубовато сыграл на Андре Силве, но судья эпизод проигнорировал. Португалец отомстил через 20 минут – Силва получил выверенную диагональную передачу от Анхелиньо и прошил Кейлора Наваса.

Во втором тайме команда Джесси Марша вышла вперед. Снова ассист выдал Анхелиньо – испанец оформил точную подачу на ногу Норди Мукьеле, а француз с лету пронзил дальний верхний угол ворот. Но у «ПСЖ» есть специальный футболист для спасения матчей. Лионель Месси отмалчивался всю игру, а на 67-й минуте пробил в штангу, но благодаря удачному отскоку закончил дело. Победный мяч аргентинец вонзил с пенальти. Мбаппе упал в штрафной и уступил аргентинцу право пробить. Лео ударил в стиле Смолова и был точен. Красивую точку в матче поставил Мбаппе: Хакими заработал еще один пенальти, и теперь Месси уступил Килиану. Француз так обрадовался, что лупанул выше ворот – хорошо, что времени отыграться у «Лейцпига» не было.

Что нужно видеть: похоже, известна причина, по которой Мбаппе так ускорялся в начале матча – француза просто сильно пугают громкие звуки.

Цифра матча: 46. Именно столько результативных действий выполнил Килиан в 48 матчах за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 28 голов и 18 передач.

«Брюгге» – «Манчестер Сити» – 1:5

Голы: Ванакен 81' – Канселу 30', Марез 43' (П), Уокер 53', Палмер 67'

Что нужно знать: «горожане» могли вести 2:0 уже к 13-й минуте, но арбитр Ковач отменил два мяча. «Сити» не остановился и вонзил до перерыва еще столько же. Особенно классным вышел мяч Канселу – португалец открылся в штрафной и получил мастерскую передачу из глубины от Фодена и прокинул мяч между ног Миньоле. «Брюгге» ошибался в защите и заслуженно получил еще четыре гола. Воткнул даже 19-летний Коул Палмер. Дебют в ЛЧ, и сразу гол всего через минуту после выхода на поле. Бельгийцы все же наиграли на один мяч от Ханса Ванакена – команда Филиппа Клемана забила в каждом матче группового этапа.

Коул Палмер, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Что нужно видеть: жестокий и безнаказанный фол на Фодене в начале второго тайма. Филу пришлось непросто, но, видимо, нужно было кричать и кататься по газону, чтобы судья поставил пенальти.

Момент начинается на 4:31

Цифра матча: 1. Коул Палмер забил первый мяч в первом матче Лиги чемпионов всего через минуту после выхода на замену.

«Бешикташ» – «Спортинг» – 1:4

Голы: Ларин 24' – Коатес 15', 27', Сарабия 44' (П), Паулинью 89'

Что нужно знать: две худшие команды группы С встретились, чтобы определить слабейшего. Оказалось, и «Бешикташ» и «Спортинг» все же не стоит совсем списывать – команды выдали огненный матч. В большей степени это касается первого тайма: почти все мячи пришлись на него. Соперники обменялись голами головой, а Коатес даже оформил дубль, удачно подставив ногу после углового. Подытожил игру Паулинью – форвард подобрал мяч из-за пределов штрафной и послал его точно в девятку по идеальной траектории.

Что нужно видеть: Паулинью выдал шикарный выстрел, но главная красота не зафиксирована в итоговом протоколе – в первом тайме судья Винчич отменил супергол Алекса Тейшейры. В такие моменты хочется, чтобы пришел Арсен Венгер и предложил новую реформу: засчитывать забитый не по правилам мяч, если он очень красивый.

Цифра матча: 2. Себастьян Коатес забил два мяча – на один больше, чем за «Ливерпуль», в котором 31-летний уругваец начал европейскую карьеру в 2011 году.

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