Миланский «Интер» добыл победу над «Шерифом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чепионов. Прошедший на «Джузеппе Меацца» матч завершился со счетом 3:1 в пользу «нерадзурри».

Голами в составе чемпионов Италии отметились Эдин Джеко (34'), Артуро Видаль (58') и Стефен Де Врей (67'). У «Шерифа» единственный мяч ударом со штрафного с 30-ти метров на 52-й минуте забил Себастьен Тилль.

«Интер» набрал четыре очка и идет третьим в группе D, уступая лидирующим «Реалу» и «Шерифу» два очка.

3 октября команды встретятся снова – на стадионе «Шериф» в Тирасполе.

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