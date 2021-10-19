В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 3:2.

Счет на 8-й минуте открыл Мохамед Салах. Египтянин с правого фланга сместился в центр, попутно переиграв двоих защитников «Атлетико», и поразил дальний угол ворот Яна Облака. Через пять минут Наби Кейта воспользовался неудачным выносом из штрафной защитника Фелипе и с лету пробил по воротам. «Ливерпуль» вел 2:0 к 13-й минуте.

После этого за дело взялся Антуанн Гризманн. Сначала француз с метра направил мяч в ворота Алиссона после удара Коке. А на 34-й минуте форвард оформил дубль. Гризманн получил в штрафной пас от Жоау Феликса и сравнял счет ударом в дальний угол ворот.

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Второй тайм начался с удаления Гризманна. Антуан слишком высоко поднял ногу в рамках единоборства и попал по лицу Роберто Фирмино. Арбитр Даниэль Зиберт показал французу прямую красную карточку.

«Ливерпуль» смог пробить Облака только с пенальти. Марио Эрмосо сбил Диого Жоту в своей штрафной. Исполнять 11-метровый отправился Салах и сделал это успешно, отправив мяч в противоположный от вратаря угол.

«Ливерпуль» с 9-ю очками остается на первом место в группе Лиги чемпионов.

«Атлетико» остался на 2-й строчке.

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