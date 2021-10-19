«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» (3:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уверенно начал матч с «Лейпцигом» и забил уже на девятой минуте: Килиан Мбаппе точным выстрелом завершил рывок из центра поля. Далее «Лейпциг» постепенно забирал преимущество у парижан и отыгрался спустя 20 минут благодаря голу Андре Силвы. После пропущенного мяча парижане забрали инициативу, но до конца тайма почти не создали опасных моментов.

Во втором тайме «РБ» начал активнее и на 57-й минуте вышел вперед: Норди Мукьеле завершил стремительную контратаку с левого фланга ударом в касание из чужой штрафной. Парижане с трудом создавали моменты у чужих ворот, пока за них не взялся Лионель Месси. Аргентинец сравнял счет на 67-й минуте, а спустя семь минут эффектно реализовал пенальти паненкой. Хозяева довели игру до победы и возглавили группу A.

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