Легендарный бразилец Роналдиньо стал почетным гостем на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «РБ Лейпциг».
Перед игрой Ронни тепло поприветствовал бывший одноклубник по «Барселоне» – Лионель Месси. Аргентинец подбежал к стоявшему у кромки поля бразильцу, после чего Роналдиньо и Месси крепко обнялись и обменялись парой фраз.
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- «ПСЖ» – первый европейский клуб в карьере Роналдиньо. Он отыграл в столице Франции два сезона и перешел в «Барселону».
- Роналдиньо и Лионель Месси вместе играли за «Барсу» с 2004 по 2008 год.
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