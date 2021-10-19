Легендарный бразилец Роналдиньо стал почетным гостем на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «РБ Лейпциг».

Перед игрой Ронни тепло поприветствовал бывший одноклубник по «Барселоне» – Лионель Месси. Аргентинец подбежал к стоявшему у кромки поля бразильцу, после чего Роналдиньо и Месси крепко обнялись и обменялись парой фраз.

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«ПСЖ» – первый европейский клуб в карьере Роналдиньо. Он отыграл в столице Франции два сезона и перешел в «Барселону».

Роналдиньо и Лионель Месси вместе играли за «Барсу» с 2004 по 2008 год.

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