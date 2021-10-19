Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Впервые аргентинец отличился на 67-й минуте: Лео получил пас от Мбаппе, пробил в штангу, но со второй попытки исправился и воткнул мяч в сетку. Этим голом «Париж» сравнял счет – «Лейпциг» лидировал с 57-й минуты.

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Спустя всего 7 минут Месси оформил дубль: Мохамед Симакан снес Килиана Мбаппе в штрафной. К точке подошел аргентинец, переиграл Гулачи эффектной паненкой и принес «ПСЖ» победу.

«ПСЖ» обыграл дома «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

После трех туров «Париж» лидирует в группе А с четырьмя очками.

Лига чемпионов УЕФА Месси вырвал победу для «ПСЖ» в матче с «Лейпцигом» ЧАС НАЗАД