Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Впервые аргентинец отличился на 67-й минуте: Лео получил пас от Мбаппе, пробил в штангу, но со второй попытки исправился и воткнул мяч в сетку. Этим голом «Париж» сравнял счет – «Лейпциг» лидировал с 57-й минуты.
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Спустя всего 7 минут Месси оформил дубль: Мохамед Симакан снес Килиана Мбаппе в штрафной. К точке подошел аргентинец, переиграл Гулачи эффектной паненкой и принес «ПСЖ» победу.
- «ПСЖ» обыграл дома «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.
- После трех туров «Париж» лидирует в группе А с четырьмя очками.
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