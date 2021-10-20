«Зенит» внедрил новую схему: чемпионы России адаптировали 3-4-3. Первые пробы пришлась на выезд к «Челси». Сергей Семак так вдохновился уверенной игрой в Лондоне, что включил свежую расстановку еще в четырех матчах, в том числе против «Мальмё». Кажется, конструкция с тремя центральными защитниками стала основной для петербуржцев в Лиге чемпионов.

В матче с «Челси» Семак перестроился на 3-4-3 по двум причинам. Главная – игра против Ромелу Лукаку, сопутствующая – дебют Дмитрия Чистякова в Лиге чемпионов. В тройке защитников воспитанник «Зенита» получил дополнительную подстраховку против бельгийца. «Расстановка помогла Чистякову провести хороший матч», – подтвердил Семак.

«Зенит» справился с задачей по сдерживанию Лукаку. Ромелу нанес четыре удара из штрафной петербуржцев, однако в створ попал лишь раз – результативно. Забитый мяч стал исключением из правил. Кроме того, благодаря защитной расстановке петербуржцы увереннее встречали широкий атакующий фронт «Челси»: Дуглас Сантос и Алексей Сутормин выдвигались на Риса Джеймса и Маркоса Алонсо, в полуфланге их страховали крайние центрдефы.

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Схема 5-1-3-1 в защите «Зенита» Фото: Other Agency

Игра против «Челси» оказалась настолько качественной, что Семак сохранил 3-4-3 на ближайший матч РПЛ против «Рубина». В Казани трио защитников вновь помогло с точки зрения подстраховки, теперь – против Хвичи Кварацхелии и Ильи Самошникова. Активных игроков Леонида Слуцкого сдерживал Вильмар Барриос. На 61-й минуте колумбиец жестко отобрал мяч у грузинского вингера – Лео вскипел и получил желтую. На 84-й экс-опорник не пустил в штрафную новичка сборной России.

В отдельных эпизодах Барриосу помогал Далер Кузяев. В итоге против «Рубина» российский полузащитник оказался лидером «Зенита» по отборам (11), треть из них пришлась на правый фланг.

Далер Кузяев в матче против «Мальмё» Фото: Getty Images

3-4-3 помогает «Зениту» не только в защите, но и в нападении. Схема с тремя центральными защитниками раскрывает отдельных игроков петербуржцев.

Первый пример связан с Сантосом. В 3-4-3 бразилец занял роль вингбека, хотя против «Мальмё» сыграл в опорной зоне. Теперь Дуглас может еще активнее подключаться к атаке, ведь позади будет страховать лишний центральный защитник. Итог: в матчах с «Рубином» и «Крыльями Советов» защитник вошел в топ-3 «Зенита» по xGBuildup – остроте атак, в которых игрок поучаствовал без ударов или передач под удар. В Казани легионер доставил мяч в штрафную перед вторым голом команды.

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Кроме того, 3-4-3 дополнительно раскрыла Ярослава Ракицкого. В случае с украинцем логика та же, что и с Сантосом, – дополнительный защитник позволяет ему подниматься на чужую половину и раскидывать передачи. В матче против «Рубина» плеймейкер раздал 14 из 42 пасов от центральной линии и выше, против «Крыльев» – 36 из 77.

На мяче при схеме 3-4-3 Ракицкий занимает левый фланг. В случае контратаки Ярослава подстрахует Чистяков Фото: Other Agency

Еще 3-4-3 подходит петербуржским бразильцам, Малкому и Клаудиньо. Легионеры исполняют роль свободных десяток: иногда смещаются в среднюю линию и помогают с продвижением мяча, иногда – поднимаются в штрафную и замыкают. Пример – голы экс-футболиста «Брагантино» в ворота «Рубина» и «Мальмё».

Наконец, свежая расстановка поощряет включения полузащитников в финальную треть – идеальные условия для Вендела и Кузяева. Вот разбивка действий обоих футболистов в тех матчах РПЛ-2021/22, под которые «Зенит» избрал схему 3-4-3:

Против «Рубина». Вендел – 23 из 112 действий пришлись на финальную треть, Кузяев – 12 из 92;

Против «Крыльев». Вендел – 17 из 82 (включая три удара), Кузяев – 6 из 34;

Против «Арсенала». Вендел – 18 из 93, Кузяев – 14 из 47.

Базовый состав передней линии «Зенита» в схеме 3-4-3. Малком и Клаудиньо играют десяток по бокам от Дзюбы, Кузяев включается в финальную треть Фото: Other Agency

Если обобщить, новая схема помогает «Зениту» как в защите, так и в атаке. Без мяча 3-4-3 дарит петербуржцам больше подстраховки, на мяче – удобные роли для нескольких основных футболистов. Удачный выбор Семака подкрепляет статистика. В РПЛ-2021/22 чемпионы создают по 2,31 xG за 90 минут в схеме 3-4-3. В базовых 4-4-2 – 1,68.

Семак рассуждает о свежей задумке уклончиво. После игры с «Рубином» Сергей списал решение на состояние и качества игроков, а также особенности соперника. После «Арсенала» – сослался на травмы. А по окончании игры с «Мальмё» подтвердил : Барриосу нравится играть в центре защиты.

Мотивация Семака может быть какой угодно. 3-4-3 все равно подходит «Зениту». Адаптация течет неидеально: голы в матче с «Крыльями» пришли после углового и пенальти, половина мячей в ворота «Мальмё» влетела после удаления Анеля Ахмедходжича. Тем не менее, у схемы с тремя центральными защитниками есть потенциал стать крепкой альтернативой, если не основой для петербуржцев.

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