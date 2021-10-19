Чуть меньше года назад на Лионеля Месси накинулись с критикой после игры Лиги чемпионов, в которой «Барселона» скромно обыграла киевское «Динамо» (2:1). Аргентинца ругали за несколько эпизодов, в которых вместо борьбы за мяч он спокойно ходил вокруг соперников и не вступал в отбор. За карьеру волшебника часто критиковали за хилую помощь в защите, но уже в «ПСЖ» он доказал, что полезен не только в нападении.

«ПСЖ» принимал «Лейпциг» и выдавил минимальную победу (3:2). Месси закинул победный дубль, но стал героем еще раньше. На девятой минуте Килиан Мбаппе улетел с центра поля в чужую штрафную и вывел парижан вперед. Непримечательный эпизод: скоростной форвард катапультировался в контратаку и реализовал момент из чужой штрафной. Но творец момента Килиана – Месси.

Именно Лео начал голевую атаку, причем не пасом или дриблингом, а отбором у своей штрафной. Аргентинец выбил мяч из-под мощного замаха Андре Силвы, после чего уже Маркиньос послал мяч на Юлиана Дракслера, который снарядил в прорыв к чужим воротам Мбаппе. Месси находился в нескольких метрах от форварда «РБ», но рванул к нему, не дал пробить из опасной позиции и начал голевую атаку «Парижа».

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Во втором тайма включилась привычная атакующая магия Лионеля, которая принесла парижанам победу. Парижане проигрывали по ходу второго тайма и вообще не выглядели претендентом на победу в матче. «Лейпциг» выглядел лучше и справедливо вел в счете. Если бы не скиллы Месси, везение и небольшая помощь партнеров, то «Париж» сгорел бы в домашнем матче дерзким гостям из Германии.

«РБ» разгромил соперника по ударам (18:10), в первом тайме один раз попал в каркас (Андре Силва) и обогнал соперника по xG (1 против 0,4). Вдобавок гости отлично оборонялись: «ПСЖ» выковал громадное преимущество по владению (64% на 36%) и передачам (625 на 334), но большинство из них совершил в защитной или средней трети. По пасам в атакующей зоне «Лейцпиг» уделал парижан (146 против 123). «Париж» с огромным трудом создавал моменты, главная причина камбэка – Месси.

Парижане закончили игру с солидным преимуществом по xG (3,47 против 1,97), но хозяева пробили два пенальти, а огромную долю ожидаемых голов вобрал аргентинец. Лионель пробил по xG чуть больше двух баллов – больше половины от всей команды. А по моментам с игры гости разделались с парижанами: без 11-метровых «ПСЖ» насобирал только 1,6 баллов (у «РБ» – 1,9). «Лейпциг» ярче действовал в атаке, плюс грамотно сковывал атаки «ПСЖ». Гости проиграли только из-за включившегося Месси.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Лео вонзил первый мяч после прорывной контратаки по правому флангу, которую начал ошибившийся в передачи Тайлер Адамс. Месси и Мбаппе улетели в чужую штрафную, где Лео разобрался с вратарей «Лейпцига». Второй мяч аргентинца – чисто представление, в котором он показал своей величие. В ключевой момент игры за 15 минут до конца Месси всадил пенальти издевательской паненкой, с которой вратарь не имел шансов справиться.

«ПСЖ» в целом страдает в атаке в этой ЛЧ: парижане худшие в группе по разности ударов в среднем за матч (-8,3). При плохой игре «Париж» выцарапал победу в важном матче и вернулся на первую строчку в группе А. Без волшебства Месси в атаке и помощи в защите парижане не забили бы ни одного – «Лейпциг» отлично сдерживал атаки парижан. Лео – главный творец победы.

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