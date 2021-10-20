В 3-м туре Лиги чемпионов «Милан» и «Атлетико» стали братьями по несчастью. Команды, представляющие группу B, синхронно проиграли: миланцы уступили «Порту», а мадридцы остались на пороге камбэка с «Ливерпулем».

Но у «Атлетико» есть подстеленная соломка аккурат для критиков – команда с 52-й минуты играла в меньшинстве. Антуан Гризманн отправил Роберто Фирмино в нокдаун ударом ногой в голову. Не специально, но все же. Судья Даниэль Зиберт моментально выписал французу красную карточку.

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Удаление превратило Гризманна в антигероя, а шансы «Атлетико» на победу упали к минимуму (в тот момент счет был 2:2). Иронично, но возможность претендовать на успех мадридцам подарил именно Антуан, который дублем в первом тайме помог команде отыграться с 0:2. Но в конечном итоге все будут вспоминать именно о брутальном ударе по Фирмино.

Марафон футбольных единоборств продолжил Златан Ибрагимович в параллельном матче группы B. «Вызов принят», – видимо, с такими словами нападающий вышел на замену во втором тайме с «Порту». На 86-й минуте Златан ногой попал по голове Шанселю Мбемба и на несколько минут вывел его из игры.

Конголезцу несколько минут оказывали помощь из-за рассечения – пришлось доигрывать с повязкой на голове. Но внимание заслуживает не столько фол (хотя эпизод действительно грязный), сколько реакция на него арбитра. Судья Феликс Брых показал шведу только желтую карточку.

Если вам предложат пересмотреть нарушения Гризманна и Ибрагимовича, а затем на их основе сыграть в «Найди отличие», то можно даже не стараться. Эпизоды идентичны, а вот последовавшие за зами санкции – диаметрально противоположны. Хотя нарушение Златана выглядит более грубым и необоснованным. Мбемба очевидно был первым на мяче и даже успел сыграть головой перед ударом шведа. В то же время Гризманн и Фирмино находились в равных условиях, но невнимательность француза привела к печальному исходу.

Разумеется, в соцсетях никто не понял логики арбитра. В последнее время тема судейства в европейском футболе очень болезненная, и рефери подвергаются критике из-за двойных стандартов. Больше всех возмущены испанцы, в частности – болельщики «Атлетико». «Различный взгляд на аналогичную игру», – так подытожило эпизод испанское издание Marca.

Златан Ибрагимович, «Милан» Фото: Getty Images

Решения арбитров становятся вдвойне непонятными при анализе поведения Ибры и Антуана на поле. Темпераментный швед славится грубой игрой и оскорблениями в адрес недоброжелателей. Златан получает красные по любому поводу: то ляпнет что-то лишнее судье, то пропишет Марко Матерацци прямой ногой в грудь. Кстати, за всю карьеру Ибра собрал аж 11 красных карточек – две из них в Лиге чемпионов. Для сравнения, у одного из главных грубиянов европейского футбола Серхио Рамоса их восемь.

А вот Гризманн-провокатор – настоящая находка. От того вдвойне странно, что красная была показана именно Антуану, который за карьеру лишь однажды удалялся с поля. В 2017 году нападающему предъявили вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной «Жироны».

Споры на тему судейства вечны, и очень редко в них приходят к консенсусу. Но рассматриваемый случай как раз из таких: арбитр Феликс Брых допустил очевидную ошибку, которая может стоить «Атлетико» места в плей-офф ЛЧ.

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