Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 19 октября, рассказав, что он не испытывает недовольства по отношению к судейству.
«Нет, нет, я могу рассердиться, увидев, что происходит на поле, но точно так же, как рефери делает ошибки, мы делаем то же самое. Если ВАР показывает, что не было пенальти, то его не было. Красная карточка Гризманну была по делу. Я не могу быть довольным, так как мы проиграли, но команда сильна», – приводит слова Симеоне аs.
- Матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.
- Оба мяча за «Атлетико» на счету Антуана Гризманна, который был удален с поля на 52-й минуте матча.
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