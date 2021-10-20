«Ювентус» едет в Санкт-Петербург за победой, но «Зенит» готов оказать гостям достойное сопротивление и зацепить очки. Получится? Узнаем уже 20 октября.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Зенита» перед важнейшей игрой ЛЧ есть одна потеря – Магомед Оздоев с июля лечит травмированное колено и, вероятно, пропустит весь групповой этап турнира. Остальные игроки здоровы и готовы дать бой итальянскому гранду.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Если Питеру нужно восполнить лишь потерю Оздоева, то у «Ювентуса» на одну проблему больше. Матч в Северной столице из-за болезни пропустит Адриан Рабьо, а еще не будет Пауло Дибалы – у аргентинского нападающего мышечная травма.

Форма

«Зенит» подошел ко встрече с лидером группы с неприятным багажом из двух подряд поражений в РПЛ. До перерыва на матчи сборных чемпионы России проиграли своему якобы фарм-клубу «Сочи» (1:2), хотя вели в счете до 67-й минуты. На результат в той игре повлияло раннее удаление Сердара Азмуна. Далее случилась неудача в игре с «Арсеналом» – питерцы отыгрались на 88-й минуте, но суперудар Кангва разрушил планы по завоеванию трех очков. До этой серии «Зенит» не проигрывал в России шесть месяцев.

«Ювентус» провалил начало сезона, но потихоньку набирает обороты и уже поднялся в первую десятку Серии А (в какой-то момент был 18-м). На счету туринцев шесть побед в семи матчах, в том числе успех в домашней игре с «Челси». Именно поэтому «бьянконери» – лидеры группы H.

Лицом к лицу

«Зенит» и «Ювентус» встречались всего два раза, оба матча состоялись на групповом этапе ЛЧ-2008/09.

Игра в Турине стала для «Зенита» дебютной в группе ЛЧ, гол Дель Пьеро принес «Юве» победу.

В ответном матче сине-бело-голубые сдержали итальянских суперзвезд, матч завершился нулевой ничьей.

«Зенит» 12 раз встречался с командами из Италии и добился трех побед при шести поражениях.

Последним итальянским соперником питерцев стал «Лацио» в прошлом розыгрыше ЛЧ. Дома «Зенит» упустил победу (1:1), а в гостях проиграл 1:3.

«Ювентус» 8 раз играл с командами из России и выиграл 7 матчей при одной ничьей.

В сезоне-2019/20 «бьянконери» дважды с трудом переиграли «Локомотив» (оба раза по 2:1).

Котировки букмекеров

У «Зенита» нестабильная игра и результаты, а «Ювентус» набирает мощь и ход. Выезд в Санкт-Петербург и возможная победа гарантируют туринцам место в двойке по итогам группового этапа. Чем раньше будет добыто преимущество, тем для итальянцев лучше, поэтому они сделают все возможное для победы. Учитывая то, как слабо российские клубы в целом и «Зенит» в частности играют с европейскими грандами, матч наверняка завершится победой гостей. Ставить на них вдвойне приятнее за кэф 2,3

Где смотреть

Матч состоится 20 октября в 22:00 по Москве на стадионе «Газпром Арена». В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также для фанатов текстовых трансляций Eurosport.ru проведет лайв – ищите его по ссылке с комментариями Артема Кутейникова.

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