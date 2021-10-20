Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не будет руководить командой со скамейки запасных в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».
34-летний коуч почувствовал себя плохо и пропустит матч, сообщает Eleven Portugal.
- «Бавария» и «Бенфика» встретятся на «Эстадиу да Луж» 20 октября в 22:00 (мск). Текстовую трансляцию смотрите на Eurosport по ссылке.
- После двух матчей мюнхенцы идут на первом месте в группе с 6 очками, «Бенфика» – вторая с 4 баллами.
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