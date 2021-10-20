Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» на стадионе протекла крыша.

Из-за проливного дождя в Петербурге крышу «Газпром Арены» закрыли, но это не помешало зрителям наблюдать стекающую сверху струю воды.

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Перед матчем с «Ювентусом» «Зенит» с тремя очками занимает третье место в группе.

«Ювентус» с шестью баллами лидирует в таблице.

Строительство «Газпром Арены» заняло 9 лет (2007-16) и потребовало, по разным данным, больше 50 млрд рублей.

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