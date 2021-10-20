Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил рекорд по матчам в еврокубках – игра с «Аталантой» в рамках третьего тура Лиги чемпионов стала для Криша 187-й.

Португалец обошел бывшего одноклубника по «Реалу» Икера Касильяса. У Криша 183 матча в Лиге чемпионов, два в Кубке УЕФА и столько же в Суперкубке.

В этом сезоне Лиги чемпионов Роналду провел уже 2 матча и забил 2 мяча.

Во всех турнирах Криш сыграл за «МЮ» 7 встреч, в которых отличился 5 раз.

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