Фанаты «Зенита» показали масштабный перформанс в начале матча третьего тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Вираж» вывесил изображение Петра Великого и надписью на английском «Российская империя. 22.10.1721». 22 октября по старому стилю исполнится 300 лет со дня, когда Петр I получил статус Императора.

Лига чемпионов УЕФА Крыша «Газпром Арены» протекла перед матчем «Зенита» с «Юве» ЧАС НАЗАД

Перед матчем с «Ювентусом» «Зенит» с тремя очками занимает третье место в группе.

«Ювентус» с шестью баллами лидирует в таблице.

Лига чемпионов УЕФА 7 побед в 8 матчах. «Ювентус» очень хорош против клубов РПЛ 6 ЧАСОВ НАЗАД