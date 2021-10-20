Фанаты «Зенита» показали масштабный перформанс в начале матча третьего тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Вираж» вывесил изображение Петра Великого и надписью на английском «Российская империя. 22.10.1721». 22 октября по старому стилю исполнится 300 лет со дня, когда Петр I получил статус Императора.
Лига чемпионов УЕФА
Крыша «Газпром Арены» протекла перед матчем «Зенита» с «Юве»
- Перед матчем с «Ювентусом» «Зенит» с тремя очками занимает третье место в группе.
- «Ювентус» с шестью баллами лидирует в таблице.
(Фото: твиттер «Зенита»)
Лига чемпионов УЕФА
7 побед в 8 матчах. «Ювентус» очень хорош против клубов РПЛ
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