«Зенит» дома потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева бодро начали игру: много владели мячом на чужой половине поля, душили «Ювентус» прессингом и создали несколько хороших моментов. С середины тайма «бьянконери» перетянули инициативу на себя и ответили «Зениту» похожей игрой. Ни одна из команд не создала точного голевого момента, но ближе к забитому мячу оказался «Зенит»: Клаудиньо на 19-й минуте выстрелил из-за штрафной и едва не пробил Войцеха Шченсного, который потерял позицию.

«Ювентус» обозначил территориальное преимущество и после перерыва: много владел мячом на чужой половине поля и не выпускал «Зенит» с его половины поля. Сине-бело-голубые пришли в себя минут через 10 после перерыва, после чего начали стабильно улетать в опасные контратаки. «Зенит» создал в них несколько опасных моментов. К концу матча команда Сергея Семака стала чаще владеть мячом на чужой половине, но так и не пробила Шченсного. Когда же казалось, что хозяева наберут одно очко с лидером группы, Де Шильо навесил в центр штрафной, где защитники «Зенита» упустили Кулусевски – его удар головой стал решающим – 1:0.

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