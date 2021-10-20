Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о повреждениях нападающих лондонского клуба Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
«Мы имеем вывих голеностопа у Ромелу и подколенное сухожилие у Тимо. Думаю, они пропустят несколько игр. У нас был только Кристиан Пулишич, нам их не хватает, но мы занимаемся поиском решения проблем. У нас нет оправданий», – приводит слова Тухеля журналист Goal Низаар Кинселла в твиттере.
  • В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Мальмё» со счетом 4:0.
  • Дубль с пенальти оформил Джорджиньо, еще по мячу забили Андреас Кристенсен и Кай Хаверц.
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