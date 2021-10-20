В сентябре 2021-го Уэстон Маккенни влип в странный скандал. Полузащитник уехал в сборную США и вышел из командного автобуса без маски – футболиста ждали фанаты. Тренерский штаб американцев выслал универсала обратно в «Ювентус». Параллельно Лэндон Донован узнал: у санкций к игроку была еще и приватная причина.

Несмотря на туманный инцидент, Массимилиано Аллегри превратил Маккенни в ключевую фигуру «Юве» под выезд к «Зениту». Сергей Семак подготовился к стартовому ходу соперника, но не учел другой шаг.

На игру с туринцами «Зенит» вновь вышел по схеме с тремя центральными защитниками. Аллегри ответил ложными ролями для Альваро Мораты, Федерико Кьезы и Федерико Бернардески. Страйкеры «Юве» разбегались по всему атакующему фронту, чтобы растащить чужую оборону и создать пространство для рывков в штрафную. Здесь и должен был пригодиться Маккенни, а вместе с ним – Родриго Бентанкур.

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Типичный ход в позиционной атаке «Ювентуса» против «Зенита»: Мората смещается к границе финальной трети, Маккенни занимает место форварда Фото: Other Agency

Базовая задумка Аллегри не сработала. Единственный острый момент, который «Ювентус» добыл по стартовой системе, пришелся на 51-ю минуту: Маккенни открылся в штрафную и пробил после паса Мораты, который отскочил вглубь. Уэстон выдал четыре действия в штрафной «Зенита», Бентанкур – три.

Кроме того, «Ювентус» столкнулся с проблемами на подступах к чужой штрафной. Взгляните на карту действий туринцев в матче на «Газпром Арене»: перед коробкой – плешь.

Причина – в компактной защитной схеме «Зенита» 5-4-1. Средняя линия из Вильмара Барриоса, Вендела, Малкома и Клаудиньо идеально выдерживала дистанцию до защитников.

Очертания схемы 5-4-1 в защите «Зенита» на матч с «Ювентусом» Фото: Other Agency

Промежуточный итог – «Ювентус» придумал, как растаскивать защиту «Зенита», но на поле идея не сработала. Семак ухудшил обстановку для туринцев благодаря компактной защите. Проблемы хозяев возникли в последние полчаса.

На 58-й минуте Аллегри снял Алекса Сандро в пользу Хуана Куадрадо и перевел Маттиа де Шильо на левый фланг. Все четыре кросса итальянца слева пришлись на заключительные 30 минут. Партнеры по «Ювентусу» начали кормить фулбека передачами из глубины – тот принимал и провожал мяч в штрафную. Именно такая комбинация привела к голу Деяна Кулусевски.

Смотрите с 3:45.

Семак пытался подстроиться: выпустил Алексея Сутормина, чтобы освежить край, и Далера Кузяева, который выкладывается в защите. Но в результативном эпизоде первый вжался в полуфланг, где увидел Кьезу, а второй не подстраховал в широкой позиции – так Де Шильо получил лишнее время на подготовку навеса.

В руках Семака был гораздо более очевидный ход – перевод Барриоса в первую линию, на роль правого центрального защитника, знакомую колумбийцу как минимум по играм с «Рубином» и «Мальмё». В Казани Вильмар как раз страховал Сутормина от набегов вингера (Хвичи Кварацхелии) и активного фулбека (Ильи Самошникова). Южноамериканец наверняка подстроился бы под Кьезу с Де Шильо лучше, чем игроки со скамейки.

Семак мог удержать нулевую ничью ресурсами внутри основы – вместо этого предпочел корректировки по сложной игре в низком блоке, на который «Зенит» частично перешел во втором тайме. Ошибка с реформой не отнимает у Сергея качественный стартовый план, но все равно портит впечатление. Итоговые 0:1 связаны с недоработкой тренера, как бы уверенно он ни шел на 0:0.

Все цифры взяты с WhoScored.

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