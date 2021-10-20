В Лиге чемпионов сегодня спасались, громили и забивали на последних минутах. А в Лиге Европы вообще был пожар.

«Барселона» – «Динамо Киев» – 1:0

Голы: Пике 36′

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Что нужно знать: «Барселона» не была сильнее. Да, давила всю игру, да, у «Динамо» не было моментов большую часть матча, но и каталонцы из своего давления ничего не извлекали. Бегали, пасовали, но без результата. Киевляне очень хорошо оборонялись, и за всю игру допустили всего три удара в створ. Забил победный гол вообще защитник – и это при Ансу Фати и Мемфисе Депае на поле. «Барселоне» не позавидуешь – с такой игрой выход из группы будет чудом.

Что нужно видеть: конечно же, гол Пике. Победный, рекордный, крутой.

Цифра матча: 16. Опять про Пике, но он забил свой 16-й мяч в Лиге чемпионов. Больше, чем у Серхио Рамоса! Машина.

«Зальцбург» – «Вольфсбург» – 3:1

Голы: Адейми 3′, Окафор 65′, 77′ – Нмеча, 15′

Что нужно знать: сломался этот «Вольфсбург». «Ред Булл» открыл счет уже на 3-й минуте благодаря Кариму Адейеми – форвард отобрал мяч у защитника гостей, оставалось обыграть только вратаря. Он и обыграл. Правда, «Вольфсбург» сравнял уже на 15-й минуте, но это не помогло – Ноа Окафор из «Ред Булл» был в игре слишком хорош. Нападающий оформил дубль за 12 минут, а вообще мог делать хет-трик – но в самом начале встречи он попал в перекладину. «Вольфсбург» же на поле почти не было видно – счет точно по делу.

Что нужно видеть: Единственный гол «Вольфсбурга». Сухой лист, как никак! Момент на 2:40

Цифра матча: 5. Столько матчей подряд не побеждает «Вольфсбург» во всех турнирах. Точно сломался.

«Бенфика» – «Бавария» – 0:4

Голы: Сане 70′, Эвертон (АГ) 77′, Левандовски 82′, Сане 84′

Что нужно знать: одно слово – Влаходимос. Одиссей Влаходимос, голкипер «Бенфики» только за первый тайм вступил в игру раз пять. Против «Баварии» с Левандовским это неизбежно, но не каждый вратарь настолько уверенно, просто стоически терпит. Лишь раз у польского форварда «Баварии» получилось забить, но гол отменили после просмотра ВАР, и первый тайм завершился нулями. А вот на второй тайм «Бенфика» вышла уже куда более заряженной. Хватило на несколько минут, а дальше началась привычная «Бавария». Забил Томас Мюллер, гол отменил ВАР (уже второй, да), а дальше… А дальше на 70-й минуте Лерой Сане устал терпеть, забил красоту со штрафного и тем самым развалил оборону «Бенфики». Через 14 минут счет превратился в 0:4. Левандовский тоже забил – типичная «Бавария»! «Бенфику» с посвящением в Бундеслигу.

Что нужно видеть: конечно, штрафной Сане, с которого начался великий обвал «Бенфики»! Если есть гол, после которого команды с 0:1 устраиваются на 0:4, то этот гол надо видеть.

Цифра матча: 2. Именно столько голов «Баварии» отменил ВАР в этой игре.

«Зенит» – «Ювентус» – 0:1

Голы: Кулусевски 86′

Что нужно знать: «Ювентус» приехал в Питер фаворитом, но с первых минут все оказалось не так просто. Для тех, кто следит за Италией и РПЛ одновременно, сюрпризов не возникло – «Юве» начал давить на «Зенит», а хозяева усилиями Малкома и Клаудиньо остро выбегали в контратаки. Несколько раз даже слишком остро – и по совокупности в конце первого тайма было похоже, что «Зенит» к голу ближе. Во втором тайме не изменилось ничего, разве что сине-бело-голубые немного устали и начали допускать более опасные моменты у своих ворот. А вот после травмы Малкома (его пришлось заменить) скорость и острота исчезла – Сердар Азмун и Далер Кузяев понимают друг друга явно хуже, чем бразильцы. В итоге одна из атак «Ювентуса» уже ближе к концу встречи завершилась голом – Станислав Крицюк не среагировал, как следовало, на удар. Достойное поражение.

Что нужно видеть: перфоманс фанатов «Зенита». Про «Вираж» уже шутят в иностранном твиттере, что они «платят деньги, чтобы весь матч сидеть за полотном», но питерцев это не останавливает. Большой матч – большой перфоманс, на этот раз посвященный Российской Империи.

Цифра матча: 4. Столько матчей подряд побеждает «Ювентус» со счетом 1:0. Эх, старая добрая Италия!

«Лилль» – «Севилья» – 0:0

Голы: –

Что нужно знать: нулевая игра. При этом испанцы в гостях у «Лилля» были настолько близки к голу несколько раз, что реализуй они все – и это был бы разгром. Но у фортуны были другие планы – «Севилья» максимум что смогла, так это перехватить инициативу. «Догам» к такому не привыкать, а так как в игру примешалась удача, то все полумоменты и моменты гостей в голы не конвертировались. То, что своих моментов французы толком не создавали – другой вопрос, но игра так и окончилась нулевой ничьей.

Что нужно видеть: Признание Лукаса Окампоса в любви к «Марселю»! Да, «Лиллю» не забил, но хотя бы потроллил.

Цифра матча: 5. Столько сэйвов совершил голкипер «Лилля» Иво Грбич, чем помог сохранить своей команде очки.

«Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» 3:2

Голы: Рэшфорд 53′, Магуайр 75′, Роналду 81′ – Демираль 15′, Пашалич 29′

Что нужно знать: «МЮ» был плох как команда, но Роналду есть Роналду – это забегая вперед. А если не забегать, то коуча «красных» Оле-Гуннара Сульшера отправили в отставку за первый тайм примерно миллион раз – а все потому, что «Аталанта» побеждала в два мяча. Но во втором тайме включился Бруну Фернандеш, отдав две голевые передачи. Забил Харри Магуайр – решил исправиться за непонятные движения во время второго гола «Аталанты». За несколько минут до того, как отличился Магуайр, на поле дуплетом вышли Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Не помогло – Роналду продемонстрировал характер и на 82-й минуте в фирменном прыжке забил победный мяч. Так все и закончилось – уже второй победный мяч на счету Криша и суперкамбэк у «МЮ».

Что нужно видеть: тайный английско-итальянский сговор. Жена Малиновского пожаловалась, что в отеле «Аталанты» пять раз за ночь сработала сигнализация – в ответ на такую подлость Гасперини отправился на консультацию с Гвардиолой. Почти сработало!

Цифра матча: 38. Именно стольким командам забивал в Лиге чемпионов Криштиану Роналду.

«Челси» – «Мальме» – 4:0

Голы: Кристенсен 9′, Джорджиньо 21′ 57′, Хаверц 48′,

Что нужно знать: в прошлом туре «Мальме» получил четыре мяча от «Зенита», поэтому в Лондоне они вряд ли могли получить меньше. Такая простая логика сработала, и уже в самом начале встречи Андреас Кристенсен с передачи Тиаго Силвы забил головой. Через несколько минут Ромелу Лукаку ценой собственного здоровья заработал пенальти и благородно покинул поле – а точку реализовал Джорджиньо. Для «Мальме» это ничего не поменяло, как не могли они потрогать мяч, так и не смогли и далее, а во втором тайме челлендж «забей шведам» продолжился, превратив игру в бесконечное мучительное испытание для гостей. Третий гол в ворота «Мальме» забил Хаверц и еще раз реализовал пенальти Жоржиньо – программу минимум «Челси» выполнил.

Что нужно видеть: жуткий подкат под Лукаку. Футбол бывает и таким – мерзким и неспортивным, Ромелу – здоровья.

Цифра матча: 11. Столько вратарь «Челси» Менди сыграл «сухих» матчей в Лиге чемпионов. А пропускал всего в четырех встречах!

«Янг Бойз» – «Вильярреал» – 1:4

Голы: Элья 77′ – Пино 6′, Морено 16′, А. Морено 88′, Чеквезе 90+2′

Что нужно знать: «Вильярреал» красиво врывается в Лигу чемпионов и собирает все цвета светофора! Ничья с «Аталантой», поражение от «МЮ»… «Янг Бойз» точно был желанной целью для Унаи Эмери, и «Вильярреал» с первых минут начал уничтожать. Гол на 6-й, потом на 16-й – для «Янг Бойза» все выглядело безнадежно, и так и оказалось. Отыграть один мяч удалось только на 77-й минуте, но и тут хладнокровные ребята Эмери остудили хозяев – еще два мяча за 7 минут и третий разгром лигочемпионского дня готов.

Что нужно видеть: гол Йереми Пино стал дебютный для него. Неплохо для 19-летнего!

Цифра матча: 19. Да, у Йереми Пино в среду был день рождения – сам себя круто поздравил.

«Спартак» – «Лестер Сити» – 3:4

Голы: Соболев 11′, 86′, Ларссон 44′ – Дака 45′, 48′, 54′, 78′

Что нужно знать: в единственном лигоевропейском матче среды – настоящий триллер. Сначала «Спартак» сенсационно забивает два усилиями Александра Соболева и Джордана Ларссона, потом за девять минут пропускает три. Следом «Лестер» еще увеличивает отрыв, но и тут Соболев держит интригу, забивая с передачи Мозеса. Отыграться «Спартак» не сумел, но боролся действительно достойно – хотя то, как забивали после ошибок Рассказова и как «тащил» Александр Максименко каждый удар – явно не то, что облегчает задачу.

Что нужно видеть: покер Патсона Дака. Когда вы последний раз покер видели?

Цифра матча: 9. Столько минут Дака потратил на хет-трик – и это самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы.

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