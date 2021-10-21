Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Тяжелая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующей игре. Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали все возможное, но соперник – очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем. У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Выйти из группы очень тяжело, но я на это надеюсь, это футбол, мы должны быть сконцентрированы всегда», – цитирует Азмуна «Чемпионат».
- Матч между «Зенитом» и «Ювентусом» закончился поражением петербуржцев со счетом 0:1.
- «Зенит» занимает 3 место в группе H после 3 туров, набрав 3 очка.
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