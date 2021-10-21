Травма, полученная нападающим «Зенита» Малкомом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» может оказаться серьезной. Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отметив, что также повреждение у Клаудиньо.
«У Клаудиньо предварительно ушиб, что касается Малкома, ситуация может быть сложнее. Завтра проведем обследование, и можно будет сказать степень его повреждения», – приводит слова Семака ТАСС.
  • 20 октября «Зенит» уступил «Ювентусу» на своем поле со счетом 0:1.
  • Петербуржцы занимают третье место в группе Н, набрав в 3 матчах 3 очка.
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