Травма, полученная нападающим «Зенита» Малкомом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» может оказаться серьезной. Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отметив, что также повреждение у Клаудиньо.
«У Клаудиньо предварительно ушиб, что касается Малкома, ситуация может быть сложнее. Завтра проведем обследование, и можно будет сказать степень его повреждения», – приводит слова Семака ТАСС.
- 20 октября «Зенит» уступил «Ювентусу» на своем поле со счетом 0:1.
- Петербуржцы занимают третье место в группе Н, набрав в 3 матчах 3 очка.
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