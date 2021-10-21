Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отметил прогресс команды после победы над «Зенитом» в матче Лиги чемпионов.
«Мы все больше становимся командой – это абсолютная правда. В недавнем прошлом мы это потеряли. Мы играли с таким великим чемпионом, как Роналду, и хотели обеспечить ему условия, чтобы он не терял веры, что сможет решить исход игры. В этом году мы возвращаем правильное отношение, необходимое для побед», – отметил Бонуччи, слова которого приводит Sky Sport Italia.
- Роналду провел в Турине три сезона (2018-21), дважды выиграл Серию А, но не провел «Ювентус» дальше 1/4 финала в Лиге чемпионов.
- «Ювентус» слабо начал сезон-2021/22, но затем выиграл 7 из последних 8 официальных матчей. Последние четыре встречи «бьянконери» взяли с одинаковым счетом 1:0.
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