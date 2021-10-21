Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что команда не потеряла шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов после проигрыша «Ювентусу».
«Благодаря домашней победе над «Мальмё», у «Зенита» все еще есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов. Но, безусловно, не все так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов, ну а чтобы надеяться на продолжение в Лиге чемпионов все чуть сложнее – «Зениту» будет недостаточно обыграть «Мальмё». Как минимум Сергею Богдановичу и команде необходимо побеждать дома «Челси».
Но перед этим «Зениту» нужно не только переиграть «Мальмё», а еще и надеяться на победу «Ювентуса» в гостевом матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси» в борьбе за второе место за счет разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Будем надеяться на лучшее», – приводит слова Малафеева Sport24.
Евро-2012
Варшавский мир
- 20 октября «Зенит» уступил «Ювентусу» на своем поле со счетом 0:1.
- Петербуржцы занимают третье место в группе Н, набрав в 3 матчах 3 очка.
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