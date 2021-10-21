Полузащитник сборной России Алексей Миранчук показал лучшую скорость в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

В матче третьего тура ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» игрок «Аталанты» совершил рывок на 38,6 километра в час. Всего Миранчук провел две встречи в этом еврокубковом сезоне, суммарно отыграл 33 минуты и покрыл расстояние в 4,9 километра.

Русский футболист делит первое место в списке самых быстрых игроков Лиги чемпионов с полузащитником донецкого «Шахтера» Маркосом Антонио. Они оба разогнались до 38,6 км/ч. Алексей и Антонио опередили по высшей скорости Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала», который показал результат в 38,5 км/ч, а также защитника «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).

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Также в топ-10 молний ЛЧ попали форвард «Янг Бойз» Мешак Элиа (37,8 км/ч), защитник «Порту» Шансель Мбемба (36,7 км/ч), Нуссаир Мазрауи из «Аякса» (36,5 км/ч), вингер «Баварии» Кингсли Коман (35,7 км/ч), Муми Нгамале из «Янг Бойз» и Янник Феррейра-Карраско из «Атлетико» (по 35,5 км/ч).

В матче с «МЮ» Миранчук появился в составе «Аталанты» впервые за шесть встреч. В остальных пяти играх 26-летний футболист просидел на скамейке.

На «Олд Траффорд» Алексей вышел на замену на 67-й минуте, один раз неточно пробил по воротам, 12 раз коснулся мяча и совершил 71,4% точных передач.

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