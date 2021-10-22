Бельгийский болельщик «Манчестер Сити» Гвидо Де Паув, который подвергся нападению после матча с «Брюгге», находится в коме.

Инцидент произошел на остановке недалеко от Дронгена. На мужчину напали за то, что он был в шарфе «Сити». 63-летний Де Паув присутствовал на игре с сыном Юргеном в составе бельгийского клуба болельщиков «Сити» Blue Moon.

«Пострадавший по-прежнему еще находится в коме, но его состояние стабилизировалось. Подозреваемые были доставлены к следственному судье в Генте по запросу государственной прокуратуры Бельгии. Расследование и арест были запрошены на основании кражи путем нападения и кражи путем нападения при отягчающих обстоятельствах со стороны одного из обвиняемых, умышленного нападения и нанесения побоев, повлекших за собой недееспособность пострадавшего.

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Подозреваемых пятеро: четверо 20-летних и один 40-летний мужчина. Двое из них остаются под стражей. Трое других были освобождены на строгих условиях, включая запрет на посещение футбольных матчей, запрет нахождения в кафе болельщиков или рядом с ними и запрет на участие в деятельности футбольных фан-клубов», – сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру Бельгии.

В «Манчестер Сити» также отреагировали на инцидент после матча «Брюгге». «Наши мысли и наилучшие пожелания родным и близким бельгийского болельщика», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» на выезде со счетом 5:1.

Команда Пепа Гвардиолы идет второй в группе А с шестью очками.

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